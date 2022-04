“En aduanas hay mano dura contra corrupción”

El crimen organizado que busca controlar el ingreso de mercancías al territorio y la corrupción interna siguen siendo los principales obstáculos que enfrentan las aduanas en el país, reconoce Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que en algunas regiones como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tamaulipas o Tijuana, pretende establecer cuotas, derecho de piso; es decir, “ya pagaste tu impuesto, pero aquí pagas otro impuesto fáctico”.

El responsable del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfatiza que resolver el reto no depende sólo de la ANAM, sino de otras instancias como gobiernos estatales, municipales y dependencias del gobierno federal.

Duarte Olivares afirma que hay mano dura en no tolerar corrupción en las aduanas. Señala que alrededor de 2 mil funcionarios han sido retirados de sus cargos, entre ellos, 15 administradores de aduanas de primer nivel, de los cuales, ocho tienen sus cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Refiere que esta inercia interior es aún más grave porque son trabajadores que debieran estar de lado de la autoridad, vigilando el cumplimiento de la ley, pero en algunos casos no lo hacen porque ven por un interés personal.

Detalla que el asunto de la corrupción en aduanas es que a todo se le pone un precio; para un trámite, para dejar pasar una mercancía, por no cobrar los impuestos que por ley corresponden, “y eso para nosotros es de los obstáculos grandes porque no sabes con quién estás tratando, a quién te estás enfrentando.

“La agencia tiene alrededor de 6 mil trabajadores y sabemos que un número importante están tocados por esta concepción de que han querido estar ahí para hacer negocio personal”.

Sobre el riesgo de que esos funcionarios despedidos puedan ser reclutados por el crimen organizaco, el funcionario federal advierte que siempre lo habrá, no sólo en aduanas, sino en cualquier instancia gubernamental.

“El hecho de que se retire a un funcionario habrá riesgo de que se vaya del lado oscuro, pero si esa fuera la lógica del gobierno, tendríamos que estar soportando corruptos. Sí hay un riesgo, pero si se rompe esa cadena el gobierno será más eficiente”, recalca.

Menciona que se debe apostar por rescatar a los buenos funcionarios. “En aduanas hay muy buenos compañeros, abogados, oficiales de comercio exterior que hacen su trabajo bien y que pueden pasar cualquier prueba de control y de confianza sin problema. El asunto es quienes no lo hacen bien, empañan el trabajo de los que sí trabajamos bien”.

El director de Aduanas detalla que este organismo se sigue limpiando, ya que se le asociaba con corrupción, y menciona: “Se siguen quitando personas como lo es en la parte legal y la ética. Como ha recalcado el Presidente, que no se use el puesto para sacar ventajas indebidas para la transformación de las aduanas, y la presencia del Ejército, Sedena y Marina nos ha ayudado mucho.

Sobre la estrategia anticorrupción usada en Aduanas, su director explica:

“Mano dura sí, en no tolerar corrupción, no en el sentido tradicional. No permitir que se mantenga alguien que está violando la ley, traicionando la responsabilidad que tiene como funcionario público, sí aplicamos mano dura. Tan es así que hoy tenemos a esos funcionarios cesados, prácticamente removimos como parte de la estrategia con Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] y Semar [Secretaría de Marina] a las 50 aduanas del país”.

Horacio Duarte señala que falta que se fortalezca la capacidad que tienen Sedena y la Marina de terminar de entender el modelo de comercio exterior.

“Estamos también en un modelo de aprendizaje donde Sedena y Marina, que lo están haciendo muy bien, ellas mismas, como instituciones, eran ajenas a este tema y, sin embargo, lo están haciendo muy bien, están dando resultados. Obvio hay que profundizar el conocimiento para adquirir más personal que bajo esta lógica esté cumpliendo los objetivos que instruyó el Presidente y que están en la ley”, explica.

Proyecciones

El funcionario federal detalla que el tema de las aduanas depende de factores económicos globales, pero no duda que se cumplirá con las metas de recaudación e infraestructura como ha venido sucediendo. “Es fortalecer la capacidad de recaudación como prioridad y el freno de contrabando de drogas y armas, que es un dolor siempre en las aduanas”.

Pone énfasis en el trabajo coordinado con otras instituciones porque, dice, las aduanas, por muchos años, fueron como feudos: “Se daban a gobernadores, caciques políticos en los estados y centralmente era una posición para que alguien se hiciera rico. Ahora lo que recuperamos es el control nacional de aduanas”.

Resultados

“A finales de 2020, de las metas de recaudación que el gabinete planteaba, yo dije que íbamos a aumentar alrededor de 150 mil millones y se quedó como objetivo. Afortunadamente, a 2021 crecimos 133 mil millones de ingresos.

“Entonces demostramos con hechos, con mucho trabajo y con mucha paciencia, que pudieran señalar a uno por estar al frente de una institución tan corrompida, que de alguna manera pudiera afectar, pero aquí están los resultados”, expresa.

A casi dos años de asumir el cargo como director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, para Horacio Duarte el sistema nacional de aduanas hoy en día es más eficiente.

“Lo vemos en datos, en estadísticas, en demostrar cómo hemos venido avanzando, porque sí lo hemos hecho. Sin resistencias, porque esto se da primero de los que tienen intereses que van más allá de lo legal, de las inercias burocráticas. No necesariamente mala fe, pero gente acostumbrada a un modelo, a un estilo o a un ritmo y movérselo a la burocracia, cuesta mucho trabajo”, indica el funcionario.

Reconoce que el reto ha sido complicado. “Llegué en medio de la pandemia, cuando los trabajadores estaban en casa, e ir tomando el control fue complicado, pero, con mucha paciencia, nos ha permitido tener los resultados que ahora tenemos”.

El titular de la Agencia de Aduanas de México asegura que el organismo se sigue fortaleciendo, ahora en su autonomía.

“Cuando se decidió desde el año pasado darle su autonomía, una decisión que se tomó en [conjunto] con el equipo de trabajo del Presidente [Andrés Manuel López Obrador], porque veíamos que no podíamos actuar [tan] rápido como el Ejecutivo nos lo pedía; esto en ciertos temas burocráticos de nuestra dependencia con el SAT.

Recuerda justamente la dependencia que existía anteriormente con el SAT para las labores propias de las aduanas.

“Un ejemplo es que si yo nombraba un titular de alguna aduana de cualquier parte del país, no lo podía nombrar, no se reflejaba en el sistema de la parte operativa. A veces se tardaba hasta un mes. Si la parte de los nombramientos la controlaba otra área, sin ser de mala fe, generaba un obstáculo”, afirma.

“Hemos hecho encuestas y vemos que esta percepción ha ido cambiando, pero también, hay que decirlo, ha sido lento el proceso porque estamos con una herencia de toda una vida.

“Aduanas se ha asociado con corrupción, y modificar la percepción pública en esto es muy complicado. Lo [que] medimos es en el tema de los ingresos, el haber logrado en 2021 un ingreso histórico en las aduanas del país, significa que esto sí se puede ir alineando”, insiste.

Recaudación

Horacio Duarte resalta el logro histórico en materia de recaudación de impuestos, “lo que significa que se está cobrando bien, a quienes se les debe cobrar; que no haya evasión fiscal y que los controles de dureza que se están poniendo en las aduanas con personal de Marina y Sedena están dando resultados.

“En 2022 ya lo hicimos. Por ejemplo, pasamos de enero de 2021, que fue un muy buen año, recaudamos 73 millones de pesos y ahora, en enero de 2022, recaudamos 84 mil millones, lo que significa 11 mil millones de pesos más en un mes.

“En febrero de 2021 recaudamos 67 mil millones de pesos, y en febrero de 2022 fueron 75 mil millones de pesos. Otra vez estos son 7 mil millones más, Lo que significa que en el primer trimestre [de este año] que ya habrá de concluir, vamos a tener un incremento superior a lo que teníamos en 2021 que ya es una parte histórica”, finaliza Horacio Duarte.