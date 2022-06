“Empezaron con las ofensas por mi forma de ser”

Manuel nunca tuvo miedo de expresar su orientación sexual hasta que sus compañeros de preparatoria lo golpearon y obligaron a comerse su comida del suelo “por ser amanerado”. “Empezaron con la típica ofensa de llamarme joto, a echarme miradas por mi forma de ser, pero yo nunca me sentí inseguro. Ni si quiera el día que me cachetearon porque me defendí de ellos”.

Sin embargo, cuando delató a sus agresores con una profesora, no obtuvo ayuda, sólo la petición de ser más discreto para evitar cualquier tipo de “juegos” en su contra.

Sin dar explicaciones, pidió a sus papás cambiarlo de escuela. No por el temor de volver a ser agredido, porque él podía defenderse, pero sí por la indiferencia de quienes se suponía tenían que cuidarlo.

“Yo salí del clóset en la prepa. Vestirme diferente, portarme diferente hizo que mis compañeros me apartaran sin confirmar mi género, ni orientación. Fui aislado y agredido. Pude salir de ahí, pero otros no pueden hacerlo”, comenta.

Manuel tiene 28 años. Actos como miradas lascivas, comentarios groseros y ataques físicos le han sucedido por su forma de expresarse.

Mientras caminaba a casa de regreso del gimnasio un carro se orilló y dos hombres intentaron retenerlo. “¿Te subes o te subimos?”, amenazaron. Afortunadamente, una señora le ayudó a resguardarse.

“Te quedas pensando: ¿Y si me violan y me matan?, ¿y si vuelvo a salir y no regreso? Todo por mi orientación sexual.

“Pienso en los juegos que decía la maestra. Nos educan de esa forma (...) aceptando que las ofensas son un juego, sin hacer nada y se convierten en crímenes”, explica.

Manuel se siente en plenitud con su familia y amigos. Considera que tiene esta fortuna por su popularidad como DJ, pues otros no son incluidos en la agenda del gobierno.