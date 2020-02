‘Emergencia por virus, descartada’

La Secretaría de Salud (Ssa) determinó anoche que no hay emergencia nacional, a pesar de la confirmación de tres casos importados de la nueva cepa de coronavirus (Covid-19) y tampoco señaló que se requieran medidas de distanciamiento social como cierre de escuelas o ausentismo laboral.

En la primera conferencia nocturna dedicada a la epidemia en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que los tres casos confirmados son hombres de 35, 41 y 59 años, respectivamente, todos viajaron a una convención a Bergamo, Italia, donde mantuvieron contacto con un caso confirmado.

“Esto no implica que se establezca como emergencia, queremos ser puntuales: no hay emergencia relacionada con la entrada de coronavirus a México. Revisamos nuestro plan de preparación y la evidencia sobre evaluación de riesgos a nivel global por los casos iniciales, y se determinó que esto no va a estar en un contexto de emergencia nacional ni de salud”, aseveró el funcionario federal.

En compañía de Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y de José Luis Alomía, director de Epidemiología, el subsecretario detalló que al día de hoy se han descartado 37 casos sospechosos y tres están en investigación; dos en Guanajuato y uno en Durango.

Enfatizó que el país se encuentra en fase inicial de importación que puede o no pasar a una propagación secundaria, por lo que se trabaja en una mitigación de la transmisión del coronavirus.



“La expectativa muy entendible de la población es tener cero casos, con franqueza, basado en la ciencia, esto no es posible ni en México ni en ningún otro país, pero se puede mantener a raya la propagación del virus, podríamos tener éxito si controlamos los pequeños brotes comunitarios”, precisó.

López-Gatell Ramírez subrayó que en esta fase no es prudente tomar medidas extremas como cerrar espacios públicos o evitar concentraciones de personas.

“Cancelar eventos masivos no es prudente y afecta la vida pública, no quisiéramos tener afectaciones económicas y sociales, hay que ser prudentes como gobierno y sociedad para mantener las cosas en la justa posición.

“Nos preparamos para una etapa prolongada en la que es posible tener brotes aislados”, afirmó.

Sobre los tres casos positivos destacó que el que está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) podría ser dado de alta el próximo domingo, puesto que sus síntomas no son graves.

“Decidimos hospitalizar a este paciente de 35 años porque queríamos mantener el aislamiento para facilitar el estudio de contacto. No urge eso de alta, pero podría ocurrir rumbo al domingo; no se da de alta libre, sino continúa el protocolo de aislamiento de 14 días”.

Los otros dos casos son el hombre de 41 años que permanece aislado en Sinaloa y su compañero de viaje, quien no tiene síntomas, por lo que no se considera caso importado.

El tercer caso positivo es un paciente de 59 años que no es familiar de los otros casos confirmados, sino que viajaron a Italia a una convención.

El funcionario federal de Salud indicó que a partir de ahora podrían ocurrir tres escenarios: la transmisión local, comunitaria o generalizada. “El primero podría durar semanas o nunca ocurrir, el segundo escenario es una transmisión más amplia comunitaria de algunos cientos de personas, y en la generalizada las estimaciones indican que podría tardarse hasta ocho semanas o nunca ocurrir”.

El subsecretario de Prevención hizo un llamado a la población para ayudar a contener los contagios a través de medidas de higiene.

“Hay que hacer lavado frecuente de manos, una pronta atención de los síntomas o el reporte de cualquier caso sospechoso con antecedente de viaje a China, Italia, Corea o Irán, y a los que presenten síntomas de un catarro o enfermedad respiratoria avanzada se le hagan las pruebas necesarias para confirmar o descartar, y sin antecedente de viaje se podría tratar de una enfermedad respiratoria nacional como catarro o influenza”, puntualizó.

Desde temprano, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario López-Gatell Ramírez pidió que en el tema del coronavirus no se mezclen las cuestiones del debate político con los asuntos técnicos de esa enfermedad, “porque de nada sirve distorsionar la información para no caer en pánico”.

Igual que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el funcionario federal llamó a los mexicanos a permanecer tranquilos, e incluso recomendó en esta etapa evitar los saludos de mano, de beso e incluso los abrazos, lo que causó risa a todos los asistentes.