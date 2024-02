El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que la lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de la mañanera, Elizabeth García Vilchis, continuaría con este trabajo tras decidir no continuar en el proceso como aspirante a la alcaldía de Puebla.

“Decirle que le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar y entonces va a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros, y eso es muy bueno, que esté aquí. Y felicidades.

“Y sobre todo nuestra solidaridad porque recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas. Me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento’”, dijo López Obrador en su conferencia de este miércoles.

García Vilchis: Seguiré al frente de “las mentiras de la semana”, enriqueciendo la democracia

Un día después, la lectora de la sección de la mañanera agradeció a quienes le expresaron su confianza y cariño, y destacó que seguirá al frente de “las mentiras de la semana” enriqueciendo la democracia.

“Acompañaré al proyecto de transformación, encabezado por el presidente López Obrador, desde este encargo que me honra y me llena de satisfacción”, dijo García Vilchis en redes sociales.

“También con mucha responsabilidad de cumplir con la labor hasta el final de este sexenio, si así me permite el señor presidente. Y mirando más adelante desde el lugar donde sea más útil al movimiento.

“Por ahora, continuaré al frente de esta sección, donde nos toca cada miércoles informar al pueblo de México sobre las campañas de mentiras en medios de comunicación, enriqueciendo la democracia y para que cada uno se forme un criterio propio y pueda decidir”, añadió.

