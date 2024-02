La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, procederá legalmente en contra quien modificó su licencia de manejo con información falsa para lograr sujetarla a prisión preventiva justificada por el caso de la ‘Estafa Maestra’.

La llamada " Estafa Maestra " fue una investigación periodística que denunció uno de los fraudes más escandalosos en la historia de México, el cual comprende 11 dependencias federales que supuestamente fueron usadas para desviar millones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Rosario Robles detalló sus intenciones de proceder legalmente en contra de quien se encargó de utilizar una licencia de conducir falsa para encarcelarla durante tres años por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicios públicos.

"El objetivo no era la verdad, el objetivo no era la justicia, sino privarme de mi libertad, en un trofeo político por parte del actual gobierno", dijo para Grupo Formula.

"Falta mucho para saber quién fue el artífice", dice Rosario Robles

Esto, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmara la falsedad de la identificación que fue utilizada para mantenerla detenida en el penal de Santa Martha Acatitla.

"Estamos hablando que cinco años después dijeron que -ese documento es falso- en varias ocasiones la Fiscalía de la Ciudad de México pretendió archivar esta investigación, sino es que Mariana (mi hija), mis abogados y mi familia estuvieron presentes en la Fiscalía hablaron con los medios, denunciaron estos hechos y pidieron que sucediera se hubiera archivado y se hubiera encubierto toda esta situación", comentó.

Asimismo, destacó que inició el día de ayer el proceso para iniciar una audiencia en contra del responsable que manipuló dicho documento, sin embargo, aseguró que aún falta mucho para saber quien fue el "artífice" que fabricó el documento falso para encarcelarla.

“No solo me quitó la libertad, afectó a mi familia, a mi reputación yo lo he traducido en una especie de tentativa de feminicidio, porque el seguir en todo este proceso me impide participar abiertamente en un proceso electoral que para mí es fundamental para el país este año, es decir, me afecto en todos los sentidos, hay mucho que esclarecer sobre todo este embramado para llevarme a mi a esa situación".

