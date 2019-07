Elementos de la Policía Federal bloquean Periférico Sur

Elementos de la Policía Federal realizan bloqueos intermitentes en Periférico Sur como parte de las protestas que realizan por su integración a la Guardia Nacional y, aseguran, por la violación a sus derechos como trabajadores.

Con mensajes como "Respeten nuestros derechos laborales" y "Todos somos Policía Federal", los uniformados reclaman que su integración a la Guardia Nacional viola su dignidad porque les están aplicando exámenes para entrar al nuevo cuerpo de seguridad, sin tomar en cuenta los años de carrera que ya habían sumado como policías.

"Cuando nos ofrecieron entrar a la Guardia Nacional nos ofrecieron respetar nuestros derechos, nuestra antigüedad y prestaciones, pero esto no es cierto", comentó una de las manifestantes que quiso reservar su nombre por cuestiones de seguridad.

Reclamó que hay elementos con mínimo 10 años trabajando en la Policía Federal: "No es posible que no se esté tomando en cuenta eso y nos vuelvan a hacer pruebas, como si empezaramos de cero, además de que son realizadas por personal militar, no por civiles".

Desde esta mañana, miembros de la Policía Federal se han manifestado en la capital del país, principalmente en la base central de la corporación, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Patricia Trujillo Mariel, coordinadora operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, señaló este mismo día, que las peticiones de los uniformados serán atendidas a la brevedad.

Las exigencias de los policías manifestantes son: respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal; respeto a la antigüedad laboral; respeto a las prestaciones laborales; devolución de la operatividad de 9 mil 800 pesos cada 25 días laborados y no ser evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial.

Asimismo, dicen que no pertenecerán al Ejército como lo han querido hacer; no vivir en cuarteles militares; sueldo quincenal debe ser de $15 mil pesos libre de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019; sueldo base de 2 mil 300 debe desaparecer y el sueldo base debe ser de 15 mil pesos quincenales; el polígrafo debe desaparecer con fecha 03-07-2019; horarios establecidos de trabajo conforme a la ley federal del trabajo y renuncia de todos los mandos a partir de comandantes de compañía hasta los directores.

Confrontación con automovilistas

En medio del bloqueo, algunos automovilistas aceleraron sus vehículos en contra de los uniformados.

"¡Qué tal cuando están robando!", gritaban los ciudadanos mientras "aventaban" sus vehículos a los manifestantes; incluso una persona se bajó de su carro para confrontarlos.

Ante esta situación, los policías federales desistieron del bloqueo, que duraría cinco minutos, y dejaron libre la vía.

"No buscamos confrontación, sólo queremos que respeten nuestros derechos", explicaron los uniformados a los conductores, mientras se quitaban del paso vehicular.

