Elecciones 2022: Los ganadores y los perdedores del 5 de junio

Luego de celebrarse los comicios de este 5 de junio en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes, ciudadanos se han cuestionado quiénes son los ganadores y perdedores de estas elecciones de 2022.

El INE

Tras los comicios de este domingo, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Muarayama, llamó a valorar la jornada electoral y destacó que “si algo hacemos bien las mexicanas y los mexicanos son las elecciones”.

A través de redes sociales, Murayama pidió preservar “lo que funciona” y “desde la democracia” enfrentar “todo lo que tenemos pendiente, que es mucho y se acumula”.

“Si algo hacemos bien las mexicanas y los mexicanos son las elecciones. Preservemos lo que funciona y, desde la democracia, enfrentemos todo lo que tenemos pendiente, que es mucho y se acumula”, escribió el consejero electoral.

Por su lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que con los comicios de este domingo, se llegó a 330 procesos electorales y de participación ciudadana “organizados exitosamente” bajo las reglas de la reforma electoral de 2014, que creó el modelo INE -OPLES.

“Nuestro sistema electoral funciona y garantiza el sufragio efectivo”, destacó Córdova.

También lee: "Si hacemos algo bien los mexicanos son las elecciones", dice el consejero Ciro Murayama

Morena, sus aliados y PAN, PRI y PRD

En una jornada electoral marcada por una participación ciudadana que no superó 55%, Morena conquistó las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las cuales suma a las 16 que ya tiene para consolidarse como la primera fuerza política del país, al gobernar la mayoría del territorio nacional.

La alianza Va por México, formada por PAN, PRI y PRD logró el triunfo de su candidata y candidato común en Aguascalientes y Durango, de acuerdo con los conteos rápidos del Instituto Nacional Electoral.

También lee: AMLO pide a "corcholatas" trabajar 16 horas, dormir 5 y hacer campaña en 3 rumbo al 2024

Los mexicanos

Aunque no dudó en que hubo repartición de despensas y dinero en estas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la participación ciudadana superó cualquier irregularidad en la jornada electoral.

“Informar también al pueblo de México que el día de ayer se celebraron elecciones en seis entidades federativas. Es muy satisfactorio el poder informar que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias.

Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

“Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que se llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja, porque no deja de haber quienes se frotan las manos esperando que haya violencia en las elecciones. Afortunadamente esto no sucedió”, agregó.

AMLO

Tras los comicios de ayer en los que Morena se llevó seis de cuatro gubernaturas, el presidente López Obrador celebró al señalar “ahí están los datos, el pueblo es mucha pieza. Lo que siempre he dicho y se niegan a aceptarlo nuestros adversarios”.

Dijo que no debería darle consensos a los opositores, pero los llamó a hacer una revisión de su estrategia electoral.

“Les afecta mucho, lo digo de manera sincera, su clasismo su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tiene amor al pueblo, ahí está la esencia de todo”, declaró.

También lee: “El pueblo es mucha pieza”, dice AMLO tras celebrar resultados electorales que favorecen a Morena

Gobernadores salientes del PRI

Sin mencionar el nombre de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ni el de Omar Fayad, mandatario de Hidalgo, el presidente López Obrador dejó ver que invitará a algunos mandatarios salientes a unirse a su gobierno tras las elecciones de ayer.

-¿Algún nombre ahí?, se le cuestionó.

-Ah, no, no, respondió el Presidente.

-¿Es de Oaxaca, de Hidalgo?, se le insistió.

-Es poco a poco, poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí, respondió López Obrador.



Foto: EFE

Movimiento Ciudadano

Sin ir en coalición con ningún partido, Movimiento Ciudadano no logró ninguna gubernatura y quedó en los seis estados por debajo de los candidatos ganadores.

La senadora Patricia Mercado, figura representativa de ese partido, se dijo convencida que el camino “no es la coalición con PAN y PRI”.

“Además de la incongruencia que significaría, nos pasaría lo mismo que al PRD: borrado total. Consolidar una sana pluralidad política nos ha costado años de lucha democrática”, escribió Mercado en redes sociales.

“Nuestro Movimiento sigue creciendo porque ofrecemos una alternativa de país, con una agenda construida desde lo local y así lo acreditaron los resultados de esta elección”, dijo por su lado el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Partido Verde

En Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, el Partido Verde fue en alianza con Morena y logró el triunfo en territorio oaxaqueño, quintanarroense y tamaulipeco, perdiendo en territorio duranguense.

En Hidalgo, el Partido Verde compitió solo por la gubernatura con José Luis Lima y de acuerdo con los últimos resultados, apenas alcanzó el 1.1% de la votación.

En Aguascalientes, en alianza con el PT, el Verde apenas alcanzó el 1.5% de los votos con Martha Márquez como candidata.

También lee: "Ganamos seis de seis, esa es la verdad", asegura Fernández Noroña tras elecciones

Las mujeres

Tras los resultados Mara Lezama, en Quintana Roo, y María Teresa Jiménez, en Aguascalientes, encabezan los resultados como virtuales gobernadoras,por lo que por primera vez en la historia del país habrá nueve mujeres que gobernarán sus estados, la mayoría provenientes de Morena.

En los últimos cuatro años, desde las elecciones de 2018, las mujeres ganaron terreno en el ámbito político.

En 2018, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer electa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Si bien, no fue la primera en estar al frente de la capital, ya que en el periodo de 1999-2000 Rosario Robles lo fue de manera interina, Sheinbaum es la primera en ser electa jefa de Gobierno a través del voto popular.

Tres años más tarde, en las elecciones de 2021 y luego de que el INE presionó a los partidos a postular el mismo número de candidatos y candidatas, se rompió récord ya que fue la primera vez en la historia en que se eligieron seis gobernadoras para Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala.

También lee: Mujeres ganan terreno: Por primera vez en el país habrá 9 gobernadoras

El 2024

“A pesar de las violaciones al proceso electoral por parte de morena, la coalición Va X México sigue avanzando y representando una verdadera opción para este país. Ahora toca concentrarnos en la elección de Coahuila y el Estado de México”, expresó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“¡Claro que hay tiro para el 2024! Los datos del INE demuestran que Va X México representa una fuerza de 40 puntos a nivel nacional, por eso el oficialismo quiere dividir a la oposición, porque saben que si hacemos una coalición total les ganamos la presidencia”, agregó el líder priista en redes sociales.

“Hoy quedó claro que a pesar de toda la ilegalidad y autoritarismo del Gobierno federal y Morena, avanzamos para en el 2024 corregir el rumbo de México”, dijo por su lado Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

“En medio de todas las adversidades en las que se compitió -alentadas por el gobierno federal- la coalición Va Por México sigue avanzando. Es claro que se consolida como opción de cambio en el escenario político y que ¡hay tiro en el 2024!”, señaló el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ed