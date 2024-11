El próximo sábado 23 de noviembre, a las 12:00 horas, el Gran Diario de México llevará a cabo una charla exclusiva con Salvador García Soto, reconocido periodista, quien discutirá la libertad de prensa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este evento está dirigido a suscriptores del diario y ofrece una oportunidad única de escuchar a uno de los analistas políticos y periodistas críticos más influyentes de México.

Gracias a su destacada presencia tanto en medios impresos como electrónicos, García Soto ha sido reconocido con premios en análisis político, como la presea “Luis M. Farías“, otorgada por la Asociación Nacional de Locutores. Además, es autor de la columna ”Serpientes y Escaleras" en EL UNIVERSAL, que lo ha consolidado como una de las plumas más relevantes de esta casa editorial.

En esta charla exclusiva, el analista abordará los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en México, especialmente durante el gobierno de AMLO. La conversación se centrará en la seguridad de los periodistas y las tensiones entre los medios de comunicación y el gobierno en los últimos años.

¿Libertad de expresión durante el sexenio de AMLO?

La libertad de prensa en México se ha visto amenazada por la violencia sistemática contra los periodistas. Según el Índice Global de Impunidad del CPJ de 2024, ocho periodistas han sido asesinados de manera violenta en lo que va del año. Además, la organización independiente “Artículo 19” ha documentado que 47 periodistas mexicanos fueron asesinados entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, muchos de ellos en posible relación con su labor.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra comunicadores ha sido alarmantemente alta. La mayoría de las víctimas pertenecían a medios locales en regiones aisladas, que se encuentran vulnerables ante el crimen organizado. El último caso registrado fue el asesinato de Mauricio Solís, ocurrido el 4 de agosto de 2024, según datos de “Artículo 19”.

