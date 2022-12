“EL PRI lleva mano en Coahuila y Edomex y consolidar alianza”

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, adelanta que el PRI “va a tener la mano” en Coahuila y el Estado de México para decidir quién será el candidato o candidata que competirá por la coalición Va por México por las gubernaturas de dichas entidades el próximo año.

En Coahuila, los tricolores perfilan a Manolo Jiménez Salinas, y para el Estado de México, a Alejandra del Moral.

En entrevista con EL UNIVERSAL, habla del proceso que lleva a cabo la alianza opositora para elegir a un candidato común que participe en la elección presidencial de 2024, y dice que acatará las reglas que determinen los partidos que la conforman; “creo que voy a ganar”, dice.

Señala que no hay manera de que el plan B de la reforma electoral sobreviva y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca, con dichas modificaciones y la designación de consejeros electorales afines, un INE parcial para la elección de 2024, lo que podría afectar la gobernabilidad, y “sin duda va a acabar en un caos”.

¿Cómo ve a la coalición Va por México para la elección del próximo año en Coahuila y el Estado de México?

—Yo la veo muy avanzada, está ya a punto de concluir, y yo espero que tengamos buenas noticias en el mes de enero, que para entonces estemos anunciando nuestras coaliciones en el Estado de México y en Coahuila. En los números vienen muy positivos, números históricos que fue en la elección del 21, estamos más de 500 mil votos arriba, desde el punto de vista de los números históricos, y en las encuestas estamos prácticamente en un tú a tú en las dos coaliciones, lo que para nosotros son magníficas noticias para enfrentar de esa manera el Edomex.

Y en Coahuila vamos, inclusive, un poco arriba, lo cual también es algo bastante positivo para empezar el año.

¿Ya perfilan candidatos?

—Sí, estamos a días de poder anunciar candidatos comunes en esta coalición política, tanto en Coahuila como en el Edomex, pero todavía oficialmente no tenemos candidatos, pero extraoficialmente ya tenemos.

¿Nos puede dar un avance?

—Pues el PRI va a tener la mano en los dos estados, es lo que son las pláticas que hemos tenido hasta este momento, y espero que esto pueda consolidarnos muy bien en la alianza de 2023, para prepararnos a la de 2024.

¿Cómo vislumbra que termine el plan B de la reforma electoral en 2023?

—Yo creo que va a terminar mal, porque es en buena medida inconstitucional. No creo que la Corte lo deje pasar, no creo que el Tribunal Electoral de la Federación lo deje pasar, inclusive hay materias que no solamente son de acciones de inconstitucionalidad o de controversias, sino propias de amparos o de juicios de derechos ante el Tribunal Electoral de la Federación. Entonces va a acabar mal, o sea, no hay manera de que el plan B sobreviva. ¿Qué plan es el que se va a llevar a cabo? El plan A, es decir, que no haya estas reformas inconstitucionales, el plan A es el que va a prosperar, no el B. La Corte tendrá que estar decidiendo en marzo o abril.

¿Desde la presidencia de la Mesa Directiva pedirá que se le dé urgente resolución?

—Exactamente, una especie de urgente resolución, pero sin salvar trámites, porque ahí sí hay que llevar trámites.

¿Ve riesgos en la integración del Comité Técnico de Evaluación que calificará a los aspirantes a consejeros del INE?

—Pues tener un INE que no cumpla con sus funciones, tener un árbitro electoral parcial, debe ser imparcial, tener un árbitro electoral partidista, cuando no debe ser partidista se traduce en que las elecciones no sean confiables. Si las elecciones no son confiables, lo que va a suceder es que van a terminar en conflictos poselectorales, y los conflictos electorales inciden en la gobernabilidad, en la estabilidad política, y eso tiene efectos en la economía.

¿Prevé ingobernabilidad?

—De un INE imparcial a un INE parcial, sin duda va a acabar en un caos esto.

¿Va a incidir todo esto en las elecciones presidenciales de 2024?

—Sin duda, precisamente por eso es la controversia tan aguda que tienen estos temas. Estamos tratando de defender el tener una cancha pareja, con un buen árbitro que marque adecuadamente los fouls y que cuando sea necesario saque la roja y expulse a un candidato o a un partido, si realmente está afectando la competencia electoral.

¿Va a pedir cancha pareja al interior de Va por México?

—La propuesta que hago es que los partidos se pongan de acuerdo y traten de encontrar un justo equilibrio entre dos valores: uno, que el candidato que se elija o la candidata pueda ganar, digamos sea un buen candidato, con legitimidad, pero que el proceso dé como resultado una elección incuestionable. Dejo a los partidos que ellos lleguen a un buen consenso, y yo estoy puesto como ellos quieran.

¿No tiene dudas de que va a ser el “gallo” del PAN?

—Lo único que no quiero es anticiparme a lo que digan los electores panistas, pero como los partidos quieran yo quiero, como quiera el PAN, yo quiero, lo que diga el PAN, así compito, si quieren que compita de una manera, compito de una manera o de otra. Igualmente para la coalición, yo no vengo aquí a poner reglas, sino vengo a cumplirlas, y bajo las reglas que establezcan el partido y la coalición, yo habré de competir, y creo que voy a ganar.

¿México cómo cierra 2022?

—El país va acumulando una serie de malas decisiones desde el inicio de esta administración. Los problemas son acumulativos, no se puede ver solamente 2022 aislado, hay que verlo desde 2018, cuando toma posesión el Presidente. El saldo de esta acumulación de errores son 140 mil homicidios violentos, 40 mil desapariciones, 14 mil feminicidios, 37 homicidios violentos de periodistas.

Es un rezago educativo que no hay manera de superar, una deserción escolar que en los niveles de primaria y secundaria llega casi a 6 millones de estudiantes.

Una economía que simple y llanamente no crece, y lo que sí crece es la inflación. Un sistema de salud que ni siquiera da para lo básico. Tenemos problemas en seguridad, en economía, en empleo. La confrontación que ha tenido el Presidente con sectores muy anchos de la población, como es la clase media o las mujeres, o el mundo en sus relaciones internacionales, han sido desastrosas, interrupción en las relaciones diplomáticas con España, ahora con Perú.



Con información de Antonio López