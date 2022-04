El INAH alega que no hubo fallas de seguridad en el Museo Nacional de Antropología

El artista Pepx Romero estuvo acompañado de tres personas por una hora en el Museo Nacional de Antropología, tiempo en el que recorrió cinco salas y pudo “tocar con los labios” alrededor de 30 piezas arqueológicas; sin embargo, Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo que no hubo daños hacia las piezas y que aunque se llevó a cabo esta acción, no hubo “ninguna falla en los sistemas de seguridad” del Museo al que catalogó como el “más seguro” de todo el país.

“En ningún museo del mundo cada visitante tiene un vigilante a su lado. Esta persona (Romero) se introduce al museo con tres acompañantes, cuya función era estar dando aviso para el caso de la aproximación de algún vigilante. Acercarse a una pieza a una distancia tan cercana no es correcto, pero en cualquier museo del mundo es posible. Afortunadamente, en este caso, las aproximaciones no causaron daños, como sí en otros recintos culturales. No pensamos que haya habido ninguna falla en los sistemas de seguridad. (El MNA) es el museo más seguro del país”, dijo.

El museo es dirigido por Antonio Saborit, quien indicó que tuvieron conocimiento de la acción de Romero desde el sábado, pues a través de redes sociales se publicó el performance, mismo que fue “bajado” casi de inmediato, y que a través de las cámaras de seguridad pudieron identificar cómo se grabó esa acción.

3 PERSONAS acompañaron a Pepx Romero al MNA; ahí recorrieron cinco salas en una hora, durante la cual el artista “tocó con los labios” alrededor de 30 piezas arqueológicas.

“Tenemos el registro de que este grupo de cuatro personas ingresó a las 12:28 del 31 de marzo y salieron a la 1:27. El número de piezas que tocó esta persona con los labios es aproximadamente de 30, en cinco salas: sala del Golfo, mexica, teotihuacana, tolteca y Oaxaca. Desde que tuvimos conocimiento nos pusimos en contacto con el área jurídica del Instituto”, indicó.

Sobre las críticas a la seguridad dijo que cada semana hay una autocrítica y que el recinto es resguardado por 111 elementos: “Cada día hay 65 elementos repartidos en el museo. Ellos se encargan de vigilar el bienestar del museo en todas su áreas, no sólo las salas de exposición permanente”.

Hablan los especialistas

El INAH descartó daños en los bienes besados y lamidos por Pepx Romero. Al respecto, Jannen Contreras, licenciada en restauración de bienes inmuebles por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, explicó los riesgos que implican para la salud el haber besado y lamido esculturas del MNA, pues las piezas podrían tener residuos tóxicos de químicos usados para la fumigación general del recinto.

“La saliva aunque se pueda ocupar como material de limpieza, nunca la dejamos, o sea no babeamos las piezas. Podemos llegar a ocupar la saliva pero en muchos lugares no se considera correcto y se recurre a una saliva artificial que contiene encimas que ayudan a retirar materiales proteicos —excremento de mosca—, grasas y azúcares, pero nunca la dejamos, siempre la limpiamos”, dijo la especialista.

El INAH informó que no hay daños en las piezas, veredicto con el que concuerda Contreras, pues señaló que si desde que se hizo el performance hasta hoy no se han mostrado daños, es muy poco probable que se desarrollen afectaciones en el futuro.

Para analizar las piezas, detalló la restauradora, posiblemente en el MNA se tomaron muestras para realizar un cultivo; sin embargo considera que no es algo muy sencillo de hacer por la situación precaria que vive el INAH, la cual se puso “más ruda” por los recortes de la actual administración y la pandemia.

“Tenemos muchos problemas presupuestales en el Instituto y este tipo de acciones no estaban consideradas seguramente en los planteamientos presupuestales de mis compañeros (del MNA), supongo que ahora tendrán que destinar recursos para esto”, dijo.

Agregó que aunque sí hay personal en la dirección del INAH, suelen colaborar con laboratorios de universidades para realizar este tipo de estudios porque el “entramado institucional” y la falta de presupuesto suele ser un obstáculo: “Estamos en carencia. Compañeros del INAH de otros estados no tienen dinero para la gasolina. No nos damos abasto, me parece que el INAH tiene 166 restauradores en todo el país, lo cual es ridículo pensando en el tamaño de las herencias culturales que tenemos”.

La especialista consideró “poco atinado” que la Secretaría de Cultura trajera a colación el performance del artista Javier Ocampo (quien besó esculturas ubicadas en espacios al aire libre) y recomendó al público no lamer obras que están en el exterior, pues en cultivos que se han realizado a estas piezas se han encontrado bacterias que causan lepra.

DIEGO PRIETO, Director del INAH, “En ningún museo del mundo cada visitante tiene un vigilante a su lado... Acercarse a una pieza no es correcto, pero en cualquier museo es posible”.