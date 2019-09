El Foco. Dan a la CNTE reparto de plazas; ¿a EU, el control de fronteras?

¡El mundo al revés! ¿No que ya no había grupos de presión ni chantajes? Bueno, ¡pero sí hay aliados con muchos votos!, por eso en la Cámara de Diputados se concedió a la CNTE su “petición” para que decida la asignación de plazas docentes y elimine el examen de admisión para acceder a dichos puestos, con lo que la coordinadora, que ya desechó la reforma educativa, está más fuerte que nunca...

¿Se imaginan cuáles serán los criterios para que los maestros se ganen una plaza? Entre ellos no se cuenta mejorar la enseñanza, sino acudir con puntualidad a marchas y plantones... así que ni se sorprendan de que la CNTE ya quiera inscribir sus iniciales con letras de oro en San Lázaro, en homenaje a sus hazañas.

¿Qué sigue? No sería raro que se entregue a Donald Trump y sus agencias xenofóbicas el control de las fronteras; que se oficialice el mando de los penales por el crimen organizado o que se deje en manos de las refresqueras la política alimentaria y las estrategias de salud pública.

ARTE MEXICANO

La subasta saqueadora de la casa Millon



Las gestiones del gobierno, del embajador en Francia y de la Unesco no lograron evitar que la casa de subastas Millon vendiera una colección de arte precolombino por la que se pagó, en París, más de 25 millones de pesos. Prosigue el saqueo de nuestros tesoros... Las autoridades galas nada hicieron para impedir la subasta. ¿No que muy cuates?

SEGUNDO ANIVERSARIO



CDMX.— Como en 2018, el jueves pasado la actividad en la Ciudad de México se detuvo momentáneamente para recordar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre. La solidaridad del pueblo es clave para la recuperación.