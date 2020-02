El dilema del avión

Hace apenas dos entregas analizábamos cómo habían recibido las audiencias digitales la propuesta de rifar el avión presidencial ante la imposibilidad comercial de venderlo. En aquella ocasión reseñamos un impacto muy alto, con un alcance potencial de 137 millones, 75.7 millones de interacciones, 4 millones 879 mil 125 reacciones, 1 millón 801 mil 784 comentarios, 11 millones 894 mil 215 compartidos, 57 millones 145 mil 124 reproducciones.

Los números nos revelaban que no era momento de cambiar de estrategia de comunicación. Escribimos: “(a López Obrador) le funciona muy bien, conecta adecuadamente con su público meta. Y, es más, es ayudado por sus detractores que al sumarse al tren de las descalificaciones, hacen que los temas se amplifiquen, tengan gran alcance y que los puntos realmente importantes del gobierno y la gobernanza, como el desempleo, la inseguridad, la falta de atención en salud, queden relegados.”

Hoy el panorama en apariencia es muy diferente. Tras presentar el diseño del presunto boleto de la Lotería Nacional, que anuncia la rifa de la aeronave, el tema logró otros 98 millones de alcance, 89.8 millones de interacciones 8.8 millones de reacciones, 1.8 millones de comentarios, 14.8 millones de compartidos y 64 millones de reproducciones.

Pero lo más interesante es la comparativa del humor social digital que generó el anuncio de la solución para una de sus propuestas incumplidas de campaña. Si bien en aquella ocasión el 27% realizó memes y burlas por la ocurrencia, un 35% mostró apoyo a la determinación del presidente y defensas ante la crítica.

Hoy el panorama no es bueno para la apuesta del manejo de la opinión que se publica. Sólo 17% tiene sentimientos positivos, que se generan no tanto por la rifa, sino porque muestran que están en la disposición de apoyar todo lo que el presidente diga y fustigar a sus críticos. El 21% siguió haciendo memes y burlas, pero un gran 20% pasó de la risa a la sorpresa indignada al comprobar que no se trataba de una broma, sino de algo serio. El 17% sigue insistiendo en que la salud mental del mandatario no es del todo adecuada, en la medición pasada este porcentaje era de 18%. Un 12% recurrieron a cuestiones legales para recordar que el avión no puede ser rifado mediante el mecanismo propuesto, ni ningún otro, porque simple y sencillamente el avión está en arrendamiento, no es propiedad de la nación. El 9% dice que los boletos de la rifa sólo pueden comprarlo gente con poder adquisitivo y el 4% aplaudió que no se le cobren impuestos al ganador.

La conversación se siguió bajo las siguientes etiquetas: #AMLORifaTuMadre con 32 millones de alcance, #AviónPresidencial 87 millones, #RifaDelAvión 79 millones, #MorenaseDesmorona 48 millones, #EllasSiMeRepresentan 105 millones, Claudia Sheinbaum 67 millones y Mañanera 52 millones.

Facebook generó 47% de la conversación mientras que Twitter 24%. Por su parte YouTube 10% y las noticias que cuentan con área de comentarios en sus portales generó 19%. En cuanto a interacciones, Facebook aportó 18%, Twitter 34%, YouTube 26%. Por su parte los portales de noticias e Instagram aportaron 14 y 8%.

Un incidente puntual marcó un nuevo hito en el tema de la relación de @LopezObrador_ con los aviones, privados o comerciales. Estando en ruta a Tabasco, un pasajero decidió desembarcar argumentando razones de seguridad.

La fuente que cubre las actividades del presidente y que usualmente viaja con el ritual del Ejecutivo captó el momento del desembarco usando sus cámaras y teléfonos, como los propios reporteros dieron cuenta, sin duda revestía interés noticioso. Lo que vino después no podía adivinarse. Diversos simpatizantes digitales del presidente, que en numerosos estudios se ha destacado el comportamiento uniforme y sistemático por lo que puede inferirse un trabajo de inducción, comenzaron a atacar al pasajero que decidió dejar la aeronave, siendo el punto culminante los mensajes donde un ex funcionario @SimonLevyMX difundió que se trataba de una persona con cuentas pendientes con la justicia y la senadora @CitlaHM hizo eco del mensaje añadiendo unos cuantos calificativos. De manera culposa o dolosa en el “escarnio” que hicieron las mencionadas cuentas confundieron los apellidos de las personas, quedando expuestos a múltiples burlas.

La capacidad de los centros de inducción de replicar mensajes a favor o en contra de ciertos usuarios, deben usarse con cautela, a riesgo de producir crisis digitales para sus emisores, o inclusive para sus objetos o sujetos de defensa. La arena digital es la primera que resiente ya un desgaste para Lopez Obrador y su gobierno. Es indudable que nadie en la oposición ha logrado conectar los puntos y capitalizar los múltiples errores y los baches, pero también es innegable que para cambiar la esperanza en desencanto se necesita más, mucho más que una promesa incumplida, cifras económicas o errores de funcionarios. La retórica de López Obrador y su imagen de cercanía y honestidad sigue funcionando con su audiencia como el primer día, y mas aun, todavía alcanza a subsanar los desatinos de los esbirros del cambio.