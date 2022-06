El día que las corcholatas "tomaron" Coahuila, uno de los últimos bastiones del PRI

Este domingo, la explanada municipal de Francisco I. Madero, en Coahuila, se pintó de guinda. Casi cinco mil morenistas se dieron cita en ese lugar para advertir que en 2023, Morena le quitará al PRI esa entidad, uno de su dos últimos bastiones.

Al acto, acudieron desde el dirigente nacional y la secretaria general de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, hasta las llamadas "corcholatas" del Presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con la ausencia del canciller Marcelo Ebrard, quien permanece en su casa tras contagiarse de Covid-19.

"Dicen los conservadores que nuestro partido está en crisis, perdónenme que me ría pero en cuatro años hemos ganado 22 gubernaturas en todo el país, nuestro movimiento está más fuerte que nunca, y eso no lo entienden los conservadores", advirtió Delgado Carrillo.

Al acto acudieron también las y los gobernadores de Baja California, Marina del pilar; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tabasco, Carlos Merino; y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.

Lee también: "No hay que andar echando tanto brinco"; Mario Delgado llama a “corcholatas” a sumar y no dividir

De igual forma llegaron las excandidatas de Morena al gobierno de Durango, Marina Vitela, y al de Aguascalientes, Nora Rubalcaba, así omo los gobernadores electos de Hidalgo,

Julio Menchaca, de Quintana Roo, Mara Lezama, y de Tamaulipas, Américo Villareal, además del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier, el Presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, y los "gallos" de Morena para la gubernatura de Coahuila; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, el senador Armando Guadiana, y el diputado federal Luis Fernando Salazar.

Todos, llamaron a la unidad, para sacar al PRI de la entidad coahuilense en 2023.

"El próximo año vamos a enfrentar los últimos dos bastiones del PRI en el Estado de México y Coahuila, vamos a sacar al PRI de estos estados", aseveró Citlalli Hernández.

A pesar de que Mario Delgado insiste en que no están incurriendo en actos anticipados de campaña, aprovechó el acto para darle la voz a las llamadas "corcholatas", quienes hablaron del proceso electoral que habrá en 2024.

Ricardo Monreal, quien no fue invitado al evento pasado, en la ciudad de Toluca, dijo que para salir victoriosos en las elecciones presidenciales se requiere mantener la unidad y la cohesión "y que esta no sea ficticia".

Lee también: Es tiempo de las mujeres, afirma Claudia Sheinbaum

"Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión, y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Se requiere abandonar la simulación y la hipocresía", señaló.

El legislador llamó a "no ser rehén de un pequeño grupo", y aseguró que es indispensable fijar reglas claras para la elección del candidato Presidencial.



"Piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, no a la imposición y no a la decisión de grupos de poder ni de facciones. No privilegiamos solamentente lo electoral, es momento de debatir, Morena no debe tener miedo a deliberar, proponer y hacer políticas públicas", declaró.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sentenció que "no es momento de debates políticos" sino de unidad.

"No es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y para ello debemos mantenernos unidos", declaró.

Claudia Sheinbaum, prefirió no hablar del tema, y se dedicó a destacar el papel de las mujeres en la administración pública. Dijo que en México es tiempo de las mujeres.

"Nuestro movimiento está más fuerte que nunca , 22 gubernaturas de 32 son de nosotros, algo está haciendo bien nuestro Presidente y nuestra dirigencia. Hoy nueve mujeres son gobernadoras y siete son de nuestro movimiento", aseveró.

Lee también: No es momento de debate político, es momento de Andrés Manuel López Obrador: Adán Augusto

Quien sí respondió a Monreal fue Mario Delgado, quien aclaró que no habrá cambios a las reglas para elegir candidatos.

"Morena es el único partido que se atreve a definir que quienes serán sus liderazgos lo decida el pueblo, sin simulaciones y sin imposición, por eso vamos a mantener el método de las encuestas, porque es la manera de darle el poder a la gente, y en Morena el pueblo manda", declaró.

El líder guinda advirtió que cuando hay piso parejo "no hay que andar echando tanto brinco", y llamó a las llamadas corcholatas a sumar y no a dividir.

"Que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso este parejo, que sepan es el proyecto y no la persona".

Mario Delgado, aseguró que Morena ganará en Coahuila en 2023, y sostuvo que su partido está más fuerte que nunca.

"Dicen los conservadores que nuestro partido está en crisis, perdónenme que me ría pero en cuatro años hemos ganado 22 gubernaturas en todo el país, nuestro movimiento está más fuerte que nunca, y eso no lo entienden los conservadores", concluyó.

Lee también: Ricardo Monreal exige piso parejo y llama a "abandonar la simulación y la hipocresía"

Durante todo el evento, los presidenciable fueron aplaudidos, y vitoreados al grito de "presidenta" y "presidente". En el lugar se observaron mantas con leyendas como "Marcelo es mi carnal", "Te AMLO Claudia", "Yo con Adán", y "de aquí pal real con Monreal", al tiempo que los asistentes portaron playeras y gorras con la foto de su corcholata favorita, así como sombrillas con la leyenda de Morena.

De esa forma, el partido guinda mostró su músculo de cara a la elección que se realizará en 2023 en esa entidad, dónde además de la gubernatura, se renovarán 25 diputaciones locales.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv