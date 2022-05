“El Covid me quitó dos hijos, pero me dejó cinco nietos”

“No se cansa mi cuerpo de llorar, todos los días lloro a mis hijos”, cuenta, con la voz entrecortada, doña María de la Luz Balderas.

A ella, la pandemia por Covid-19 le quitó a dos de sus tres hijos, es por eso que a sus 67 años tiene que hacerse cargo de sus cinco nietos.

Mientras muchas mamás capitalinas festejarán alegres con el regreso gradual a la normalidad post-Covid, doña Mary, dice, pasará este 10 de mayo “con el corazón roto”.

Trata de disimular su pena porque no le gusta que sus nietos la vean llorar y confiesa que “han sido dos años difíciles porque la pandemia vino a cambiarme totalmente la vida: me quitó a mis dos hijos”.

Con el apoyo de Edgar Rodríguez, el hijo que aún le vive y quien se dedica a la mecánica automotriz, la señora María todos los días lucha para sacar adelante a los cinco pequeños que quedaron desamparados.

Ellos son parte de los 208 mil 801 menores a los que la pandemia por Covid-19 en México dejó huérfanos de uno o ambos padres, según datos del Imperial College of London publicados en febrero de este año.

“Tuve Covid. Yo me salvé, pero le preguntaba a Dios ¿por qué se llevó a mis hijos y no a mí que ya estoy vieja? […] estuve tres meses deprimida en cama, sólo me levanté porque mis nietos me lo pidieron y pues sí, tuve que salir, no se pueden quedar solos”, narra.

A pesar de que las exparejas sentimentales de sus difuntos hijos se enteraron de su muerte, no se acercaron por los niños, pues desde hace varios años diversos problemas familiares y legales rompieron la relación. “Nunca existieron y ahorita, menos”, relata con tristeza.

Se dice motivada “dentro de todo lo malo”, porque aunque la vida le quitó a dos, también le puso a otros cinco hijos más pequeños: “Verlos a ellos es como, de alguna forma, ver a los míos. Tienen mucho de sus papás.

“Ser madre es lo más maravilloso del mundo, hay que disfrutar a los hijos porque no sabemos lo que pueda pasar más adelante”, asegura la orgullosa madre y abuela.