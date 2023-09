Para el pueblo Marcelo Luis Ebrard Casaubón se comporto a nivel del chavo del ocho “Que si me voy, Que no me voy, Que Tal vez, A lo mejor. “Que si me invitas, Y que si voy, Y a que pido cosas.”. No resulto lo que tal vez esperaba Ebrard Casaubón al anunciar que pretende liderar un nuevo movimiento nacional. Políticos y seguidores de su causa se desangelaron al escuchar al Excanciller sus propuestas, se cuchicheaban uno a otro y entre grupitos y con expresiones en su rostro de no creer lo que estaban escuchando, pedían GUERRA REAL. El desanimo fue y es notorio. Muy diferente al estilo político de Manuel Camacho Solís y momentos distintos al año de 1993. 2023 no es para nada 1993.

Por su lado la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo mostrando su amplio oficio y olfato político No le preocupo y le extendió a Marcelo Ebrard Casaubón las dos manos de reconciliación. Bien por la Doctora Sheinbaum Pardo y ya será cosa de Ebrard Casaubón.

Al mismo tiempo la Ingeniera Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz declara, que lo que queda claro es que a la candidata de enfrente Claudia Sheinbaum le sobró dinero, “acá nos falta dinero hay con qué hay corazón acá no vemos a las personas como votos sino como corazones”.

El pueblo advierte que si Dante Delgado Rannauro pacta con Marcelo Luis Ebrard Casaubón para que acepte ir hacia el proceso electoral 2024-2030 por Movimiento Ciudadano, corre el riesgo de desaparecer del escenario político.

Que las redes sociales tunden a Francisco Alfonso Durazo Montaño actual gobernador de Sonora por llamarle a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz “personaje pintoresco, folclórico y fake”. Por su lado Gálvez Ruiz se la regreso a Durazo Montaño raspando a Claudia Sheinbaum Pardo, “Pintoresca, ojalá su candidata tuviera algo de pintoresca”. ¡Zas!

Que el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir al quite de tan desafortunada declaración que hiciera Victo Hugo Romo de Vivar al pedir “demoler” casa de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz. ¡Mal!

Que los coordinadores de la campaña de la coordinadora Nacional de los Comités de defensa de la cuarta transformación hasta el momento son; Adán Augusto López Hernández (coordinador político), Ricardo Monreal (coordinador de organización y enlace territorial) y Gerardo Fernández Noroña (coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles).

Que por el lado del Frente Amplio por México, José Ángel Gurría responsable de elaborar la plataforma convoca a; Julio Frenk en reconstrucción del sistema de

salud pública, Santiago Levy en temas de Desarrollo Social, José Luis Romero Hicks en Educación.

Que el Ingeniero Rodolfo Valle Villaseñor esta siendo muy visitado por las diferentes fuerzas políticas de Chetumal Quintana Roo, por haber llevado a cabo como representante de la Alianza de Avanzada Nacional Ebrardista una excelente y completa promoción de Marcelo Luis Ebrard Casaubón. Al Ingeniero Valle Villaseñor se le menciona, si él quiere y con un triunfo rotundo para cualquiera de las fuerzas políticas como posible candidato a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Que al Delegado Federal de Programas Sociales para el Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe se le menciona insistentemente como posible candidato a Senador de la Republica por MORENA.

