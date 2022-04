El balonazo del Guty a las instituciones

"Eh paisano Matador, ¿listo?", preguntó alegre Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al lanzar desde la tribuna un balón al veracruzano Luis Hernández, quien demostró que conserva sus habilidades futbolísticas, dominó el esférico y con un potente derechazo -no todos son perfectos en Morena- lo puso en órbita allá por las últimas filas de asientos del pleno de San Lázaro, donde las arañas hacen su nido y en otras épocas alineaba el Bronx del equipo hegemónico en la liga parlamentaria, ahora reducido por ya saben quien, un crack del juego limpio, a la triste condición de "traidores de la patria".

Por supuesto que El Foco, aficionado al deporte de las patadas, no se va a escandalizar por la enésima falta de respeto a la que los puristas llaman la máxima tribuna del país, que bajo la dirección técnica del seleccionado guinda ha sido ultrajada con peores actuaciones, como esa de meter una banda de guerra del Ejército en la también llamada sede del poder civil de la República, pero la presión alta de las críticas hizo que Gutiérrez Luna retrasara su balón a la defensa, explicando en redes sociales que la Cámara Baja "es la casa del pueblo. Debe estar abierta para [email protected], por eso, sin hacer daño, sin que hubiera sesión y de manera controlada, grabamos un video para asociar el futbol que tanto gusta al pueblo con nuestra labor. Sin los protocolos de antes".

¿Asociar el futbol con "nuestra labor"? Aquí El Foco marca la pausa necesaria en la medular y se pregunta: ¿Cómo definiría entonces Gutiérrez Luna el revés que su escuadra mayoritaria acaba de encajar por la reforma eléctrica? ¿Cómo una goleada? ¿Cómo una derrota histórica? Porque expertos y villamelones coinciden en apuntar que lo ocurrido al cabo de los tiempos extra en el estadio legislativo amenaza con enviar otras reformas constitucionales de su ariete -quien luce cada vez más aislado en el área por su estilo personalista- al abismo de la segunda división... Sin embargo, el volante de Minatitlán intentó evadir la tarjeta amarilla y agregó:



"Hubo opiniones diversas: para quienes por agenda política, por criticar sólo por golpear y por llevar la contraria, no les pareció, se les respeta y envía [sic] saludos. A quienes legítimamente les pareció inapropiado, también se les reitera respeto y se les ofrece una disculpa".

Claro que entre los diputados del equipo opositor, enfocados en jugar a la contra, hubo quienes advirtieron que el mediocampista, apodado Guty Luna en las canchas, podría ver la roja por no respetar el artículo 61 de la Constitución Política que instruye a quien ejerza su cargo a velar por la inviolabilidad del recinto donde sesione la liga, mientras que la Ley Orgánica del Congreso indica que transgredir la norma citada puede acarrearle su destitución por dos terceras partes de los jugadores presentes en la Cámara, pero esa voltereta no sucederá.

Ya lo mencionaba El Foco, peores faltas se han visto y se verán en el coloso de San Lázaro sin que ameriten siquiera una revisión del VAR. La "cascarita" de Guty Luna y su interés por aprender "la dominada perfecta", que está muy lejos de lograr, palidecen frente a las barridas con los tacos levantados, las planchas, los codazos, las marrullerías, los cabezazos y las provocaciones de su compañero el extremo izquierdo Ignacio El Leñador Mier, así como del excapitán Mario Tendederos Delgado, quienes nada saben del fair play y no se resignan a la derrota en el torneo Energías Limpias 2022...



CAMPAÑA DE LINCHAMIENTO

Les ardió tanto que recurren al amlodipino y la amlocipina

Bueno, pues como dice Gutiérrez Luna, a Morena y la cuatro tés les gusta ignorar "los protocolos de antes" cuando les conviene y aunque una de sus consignas favoritas es afirmar que "no somos iguales", la campaña de linchamiento y de odio que han lanzado contra los legisladores de oposición que no se "rebelaron" e impidieron que fuera aprobada su iniciativa de reforma eléctrica resulta preocupante, en un país que polarizan a diario y en el que ya estigmatizaron a periodistas, feministas y defensores de los derechos y del medio ambiente.

Así como en cierto momento de la demagogia asfixiante se prometió que el sistema de salud sería similar "al de Dinamarca", habría que preguntarse en qué otro Congreso del mundo los diputados que cumplieron con libertad su tarea y no se plegaron a las amenazas son exhibidos como "traidores a la patria" por un líder que asegura desempeñar una labor de "predicador, de pedagogía y de crear conciencia", además de emplazarlos a "hacerse responsables de sus actos".

Es muy lamentable que otras figuras del oficialismo, en especial la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, apoyen incondicionalmente la retórica incendiaria de Palacio Nacional, lo que ni siquiera abona a su condición de favorita en la carrera a 2024, sino que al contrario, la hace ver como la "corcholata" que se prestará a las injerencias del "destapador" en su eventual gobierno. La excepción, dicen los que saben al señalar que dirigentes como Mario Delgado votaron en el pasado por los cambios en la política energética que hoy detestan, fue el senador Ricardo Monreal, quien recordó que antes fue opositor y blanco de agresiones que no deben repetirse.

Al cuestionar las agresiones, que impiden construir acuerdos en el Legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara Alta aseveró: "¿Cómo si les escupo o los insulto, les pido que se sienten conmigo? No tendría forma de hacerlo. Además, lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición, los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos. Pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada".

¡Que diferencia con el jerarca de la "transformación", que dice "ya basta de hipocresía" y exige a otros mexicanos que no se "rasguen las vestiduras"! Hablando precisamente de eso, sería bueno que nos aclare de una vez por todas sí su sueño es un sistema dictatorial sin contrapesos y espacio para las diferencias, porque cuando la democracia no lo favorece ve "adversarios" por todos lados.



HUACHICOL IMPARABLE

Siguen creciendo las tomas clandestinas

Y para no soltar el tema de las promesas incumplidas, esta semana reportamos en EL UNIVERSAL que 2022 ya registra el peor arranque del año en la historia en cuanto a tomas clandestinas para robar hidrocarburos la red de ductos de Pemex, con un total de mil 76 "pinchazos" ilegales en enero, para un promedio de casi 35 al día en un sector clave de la empresa paraestatal que la cuatro tés dijo que resolvería desde su toma de posesión en 2018.

Los datos obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia muestran asimismo que este delito no para de crecer, pues en la primera mitad de la presente administración, de 2019 a 2021 las perforaciones ascendieron a 35 mil 195, en tanto que en los primeros tres años de los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderon se ubicaron en 11 mil 499 y mil 178, respectivamente. Las tomas clandestinas se concentran en Hidalgo -escenario de la tragedia de Tlahuelilpan-, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz, con 81.2%.

De acuerdo con diversos especialistas en este problema, es indispensable investigar y desmantelar los posibles grupos que operan al interior de Pemex en complicidad con los huachicoleros que en el campo perforan y desvían las tuberías para robarse "paquetes" enteros de gasolinas, por ejemplo, que la firma envía de un punto a otro incluso desde Azcapotzalco, en plena Ciudad de México. Sin embargo, ese aspecto no fue muy mencionado que digamos en lo que se convirtió en el equivalente a la fallida "guerra contra las drogas" del exmandatario federal que es objeto, él sí, del respeto de su sucesor en la Silla del Águila.



Los expertos destacan que parte de la estrategia consistió en cerrar la llave de los ductos temporalmente, para dejar sin suministro a los huachicoleros, si bien lo que se consiguió fue generar desabasto en general para la población. Eso y claro, la compra para apantallar de 571 camiones pipa en Estados Unidos de urgencia, sin licitación de por medio, que repartirían los combustibles escoltados por la Guardia Nacional. ¿Qué habrá pasado con estos vehículos? ¿Todavía estaran trabajando? Y otra duda: ¿Qué ocurrirá con las gasolinas que produzca la refinería Olmeca en Dos Bocas?

NUMERALIA

7,000

millones de dólares por mes requiere el gobierno de Ucrania para seguir funcionando ante la guerra con Rusia, señaló el presidente Volodimir Zelensky.

70

toneladas por año de litio produce Bolivia, considerado el país con las mayores reservas del mineral, tras reservar al Estado su explotación.