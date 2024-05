El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio es un referéndum, una consulta y no es nada más elegir a autoridades o elegir a partidos, sino que se elige el proyecto de nación que se quiere para México.

El jefe del Ejecutivo federal cuestionó que en la jornada electoral se elegirá si se quiere que México siga siendo como era antes, en donde una minoría engañaba diciendo que había democracia, y lo cual era una fachada porque el pueblo no era tomado en cuenta.

“Es más que una elección lo del domingo: es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No. Es elegir el proyecto de nación que queremos.

“¿Queremos que el país siga siendo como antes de un pequeño grupo de una minoría que engañaba porque no había democracia? Era una oligarquía con fachada democracia, porque el pueblo no lo tomaba en cuenta. ¿O queremos que si de verdad se establezca en México una auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo?”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal cuestionó que sus opositores hablen de democracia pero no tomen en cuenta al pueblo.

“¿Cómo vas a hablar de democracia si no tomas en cuenta al pueblo? Si crees que la democracia es lo que resuelven los de arriba, lo de la cúpula del poder político, económico? Eso no es democracia”, dijo.

“¿Usted vería el próximo 2 de junio, el resultado de la elección, como la evaluación de lo que pasó en su mandato?”, se le cuestionó.

“Pues no, porque van a ser los ciudadanos los que van a decidir, no sabemos todavía, pero también se va a evaluar al gobierno, entre otras cosas. Pero los programas de los candidatos. ¿Porque sí hay programas, no? ¿Sí hay propuestas de los candidatos? Y hay candidatas y hay candidatos, y hay partidos y hay, ya lo dijimos, quienes tienen un pensamiento conservador y quienes tienen un pensamiento progresista, eso es la democracia”, respondió.

“Lo importante es que se decida libremente”, agregó al asegurar que fue víctima de fraude electoral y al lanzarse contra el expresidente Felipe Calderón.

