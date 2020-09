The Economist responde a empresaria mexicana que defendió a AMLO

El jefe de la oficina en México de la revista inglesa The Economist, Richard Ensor, respondió a los comentarios que la empresaria mexicana Patricia Armendáriz hizo en Twitter respecto a su artículo titulado "AMLO’s war against the intelligentsia" (La guerra de AMLO contra la élite intelectual).

Mediante otro hilo de publicaciones, Ensor refirió a la empresaria un artículo académico que, mediante una simulación, comparó la respuesta social de los gobiernos de Brasil y México a la pandemia de Covid-19 y encontró que las medidas del gobierno de Jair Bolsonaro estarían evitando que millones de brasileños cayeran en la pobreza.

Hi Patricia. I’m not the author of the article you quote in your thread, but a recent academic paper made a big impression on me. It looks at the responses of the Argentine, Brazilian, Colombian and Mexican governments to the pandemic and the economic crisis it has created https://t.co/0vwwlAUFfr — Richard Ensor (@richardjensor) September 26, 2020

"Para mí, esto califica como una evidencia empírica seria de que millones de mexicanos han caído en la pobreza bajo un gobierno "pro-pobres". E increíblemente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha implementado políticas en favor de los pobres como respuesta a la crisis, mientras el gobierno aquí no actúa", comentó el corresponsal.



To me this qualifies as serious empirical evidence that millions of Mexicans have entered poverty under a “pro-poor” government. And incredibly, Brazil’s Jair Bolsonaro has implemented “pro-poor” policies in response to the crisis while the government here fails to act. Best, R — Richard Ensor (@richardjensor) September 26, 2020

El periodista respondió a Armendáriz minutos después de que la CEO de Financiera Sustentable defendiera los que, desde su punto de vista, son logros del presidente López Obrador. Entre ellos, la empresaria destacó la revisión de contratos en el sector energético, la lucha contra la corrupción y "su insistente esfuerzo por no endeudar al país". Este último, generó respuestas críticas de otros usuarios de la red social, como el diputado local de la Ciudad de México, Federico Döring.