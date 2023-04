Dreamers exhortaron al Senado de México, cabildear ante el gobierno y Congreso de Estados Unidos para frenar las deportación de unos 500 mil estudiantes nacidos en territorio mexicano.

En el marco de una reunión en el Senado, los jóvenes expresaron su preocupación por que se termine el programa DACA que les permite poder estudiar y vivir en Estados Unidos, porque de terminarse, podrían ser deportados a México con todos los riesgos de inseguridad y desempleo que enfrentarían.

Karina Ruiz Díaz, directora ejecutiva de la Coalición del Acta de Sueño Arizona, informó que en las Cortes de Estados Unidos afirman que si termina el DACA todos los mexicanos serán deportados; sin embargo, los jóvenes advirtieron que no dejarán de pelear por la vida que han formado allá.

Los dreamers pidieron que aboguen por ellos para que tengan la oportunidad de transitar entre los dos países y no tengan que decidir entre una u otra nación, además pidieron apoyo para que sus padres y madres tengan la oportunidad de regresar a su tierra a ver a sus seres queridos.

La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, sostuvo que los senadores deben alzar la voz ante los discursos de odio que se difunden en el contexto de las campañas electorales, para acordar reglas migratorios y políticas sobre desplazamientos.

Recordó que hay un proyecto de un congresista estadounidense para regular a las y los inmigrantes en aquel país, quienes son parte de la vida pública y económica de Estados Unidos, incluso han aportado 390 mil millones de dólares en salarios, y han pagado impuesto por 117 mil millones de dólares, “ojalá que el gobierno pueda alcanzar a dimensionar el gran aporte que los dreamers le dan a ese país”.

El senador por Morena Adolfo Gómez Hernández, les prometió chamba e invitó a las y los jóvenes presentes a llevar en alto la cultura de nuestro país, a reflexionar sobre su retorno a México, y a luchar por la nación.

“Trabajo no nos falta en México, territorio no nos falta, recursos naturales y minerales no nos falta, los mejores hombres trabajadoras y trabajadores somos los mexicanos y tenemos una cultura profunda”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se comprometió a ser un aliado de la comunidad mexicana en Estados Unidos para visibilizar los retos y demandas de las y los dreamers en ambos lados de la frontera.

El senador recordó que una de las facultades exclusivas de la Cámara es el análisis de la política exterior, por lo que estarán pendientes de los programas que les brinden oportunidades en los dos países.

Manifestó que es consciente de los riesgos y obstáculos que les representa la incertidumbre sobre la continuidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por lo que asentó que es urgente actualizar los marcos jurídicos y las políticas públicas de México y la Unión Americana, acorde con el contexto migratorio actual.

Confió en que los gobiernos de las dos naciones lograrán encontrar, gestionar y aplicar soluciones que protejan sus derechos, así como brindarles oportunidades educativas, laborales y sociales.

Con información de Víctor Gamboa

