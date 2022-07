Disminuye matrícula de estudiantes que tienen discapacidad

Los recortes presupuestales y la pandemia de Covid-19 han ocasionado que la matrícula de estudiantes de educación básica con discapacidad se haya reducido en 7.2%, del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La disminución en la matrícula es mayor entre los alumnos con discapacidad motriz, con una baja de 6.7%; seguido por la discapacidad intelectual, con 6.4%. Otras condiciones de discapacidad, 5.9%; hipoacusia y baja visión, 5.3% cada una; ceguera, 3.3%, y sordera, 3.1%.

“La caída es grande, estamos hablando de un 7% cuando más o menos teníamos un avance importante en la cobertura que están haciendo los servicios de educación especial y eso me parece preocupante porque es reflejo de la desatención que están teniendo esos centros de atención”, dice a EL UNIVERSAL Fernando Ruiz, director de Investigación del organismo civil Mexicanos Primero.

Leer también: Ven riesgo en atención de niños con discapacidad

Comenta que a raíz de la pandemia, un gran porcentaje de estudiantes de este sector abandonó las aulas porque la educación a distancia que se implementó a través de la televisión abierta o de internet, no fue pensada para las necesidades especiales de estos niños y adolescentes.

“Por ejemplo, menos de 1% de los programas de TV Aprende en Casa tuvieron apoyo de lenguaje con señas, lo que evidencia la desatención a este tipo de necesidades. Luego, en el proceso de reapertura de los planteles, los Centros de Atención Múltiple fueron los últimos en abrir”, dice Ruiz.

De acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos Primero sobre el ejercicio del presupuesto de 2022, el avance de enero a mayo reportado por la SEP muestra que el programa S295, Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, tuvo un recorte de 430.9 millones de pesos, ya que de 433.1 millones que tenía autorizados para ejercer en ese periodo, se redujo a 2.2 millones.

Ruiz expone que el recorte presupuestal y el subejercicio en los recursos destinados para los alumnos con discapacidad, pone en riesgo no sólo proyectos educativos que se planearon en los estados del país pensados en dicho presupuesto, sino también y principalmente, el desarrollo y aprendizaje de niños y jóvenes con capacidades diferentes.

Precisa que en la mayoría de las escuelas regulares, a donde acuden algunos alumnos, no existe infraestructura para ellos.

Asegura que ocho de cada 10 planteles de educación básica no cuentan con rampas, y nueve de cada 10 escuelas no tiene baños adaptados.

Leer también: Dillon, el niño de 10 años que pide morir por los dolores insoportables que le causa una enfermedad

Expresa que ahora con los recursos que se les entregan a los padres de familia para la rehabilitación de la infraestructura educativa, los tutores no son empáticos con los requerimientos de infraestructura de esos estudiantes, y hacen otras reparaciones.

Eliseo Guajardo Ramos, titular de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), expresa que los estudiantes con alguna discapacidad se enfrentan no sólo a las barreras por la poca infraestructura educativa, sino a la desatención y desinterés por parte de las autoridades, pues sólo uno de cada 100 alumnos con algún tipo de discapacidad culmina la licenciatura.

Y afirma que en estos momentos existen alrededor de 500 mil niños y adolescentes que no están en las aulas: “La SEP no los busca, no diseña una estrategia para que se inscriban. ‘Atiende’ al que llega a las escuelas, pero no a los que están fuera de los planteles y lo que se necesita es ir por ellos”.

Exsecretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, dice que la disminución en la matrícula de estudiantes evidencia la falta de una estrategia: “Refleja la fragilidad que tiene la autoridad respecto a poner en marcha un plan, para combatir el impacto de lo que han sido los más de 24 meses de pandemia”.

El expresidente de la Junta de Gobierno del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero, asegura que “lo más subdesarrollado de la educación en México es la atención a alumnos con necesidades especiales. Están en las peores condiciones, se les trata como estudiantes no de tercera, sino de quinta categoría”.