El diputado federal del PAN, Paulo Gonzalo Martínez López, llamó “director trampitas” al titular de Pemex Octavio Romero Oropeza, lo que generó la molestia del funcionario federal quien llamó al legislador “diputado tontín”

“¿Le pregunto, director trampitas, qué cantidades de dinero dejó de transferir Pemex al Fondo Mexicano del petróleo?”, cuestionó el congresista durante la comparecencia de Ramírez Oropeza ante el poder legislativo.

En respuesta, el director de Pemex exigió respeto y pidió a Martínez López que no le vuelva a poner apodos.

“Primero diputado, yo con usted no tengo una amistad ni una situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo, yo nunca le diría a usted “diputado tontín” por ejemplo”, lo que provocó aplausos de los legisladores de Morena y aliados.

“Entonces, no acepto que usted me diga “director trampitas”, agregó el funcionario.

Al responder la alusión, el diputado Gonzalo Martínez sostuvo que él no dijo mentiras, pues el propio director dijo al inicio de su comparecencia que en las diapositivas para mostrar el costo de producción de barriles de petróleo, hicieron un poquito de trampa.

“Los términos que utilicé son palabras textuales que usted dijo al inicio de esta presentación, aquí lo dijo que nosotros hicimos trampita, por eso es el “director trampitas”, recordó el diputado.

Al inicio de su comparecencia, Romero Oropeza explicó que el costo de producción de barriles de petróleo ha disminuido de 18.4 dólares por barril en 2022 a 13.6 dólares este año, pero dijo que se trata de una trampa” pues dicha reducción se basa principalmente en la reducción de los impuestos.

“Hicimos un poquito de trampa, bueno, no es trampa, o sí trampa, pero no es trampa, miren. El costo de extraer un barril de petróleo, va acompañado del impuesto, el impuesto… ¿por qué razón incluyen el impuesto? Pues hay mil teorías en un costo de producción”, dijo.

