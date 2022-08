Director del AICM descarta que edificio de la Terminal 2 se vaya a cerrar por rehabilitación

Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), descartó que el edificio de la Terminal 2 se vaya a cerrar por los trabajos de rehabilitación y aseguró que no representa ningún peligro para los usuarios.

Indicó que ya se le presentó al presidente López Obrador el dictamen del estudio de la situación del edificio, así como las opciones, por lo que “ya se va a decidir qué procede”.

“*Es un hecho es que la terminal no se va a cerrar durante los trabajos, o sea se va a estar trabajando en la reparación, pero la gente va a seguir, las operaciones van a ser normales*”, explicó.

En breve reunión con medios tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del aeropuerto capitalino aseguró que desconoce el monto que tendrán estos trabajo.

“Está en estudio (el dictamen del edificio), ya se le presentaron al señor presidente las opciones, entonces ya se va a decidir qué procede. Pero lo que es un hecho es que la Terminal no se va a cerrar durante los trabajos, o sea se va a estar trabajando en la reparación pero la gente va a seguir, las operaciones van a ser normales

“¿No es peligroso?”, se le preguntó.

“En absoluto, no es peligroso”, afirmó.

Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño aseguró no tener un estimado del costo económico que tendrán estos trabajos en ese edificio terminal.

“No, no sé nada, el estudio es técnico ya viene el análisis de costos, ya es un proceso siguiente”, afirmó.

"Lo del bache en el AICM fue un evento fortuito"

Afuera del recinto histórico, Velázquez Tiscareño aseguró que el bache reportado hace unas semana en una pista del AICM fue “un evento fortuito” e indicó que esta pista está en mantenimiento desde noviembre del 2021, por lo que afirmó que estos trabajos no iniciaron con la aparición del bache.

Afirmó que el motivo por el cual, el pasado 24 de julio, el vuelo en donde viajaba el presidente López Obrador no pudo aterrizar se debido a que había un avión de Viva Aerobus ocupando la pista y no por el famoso bacho.

“¿Cómo está la situación del aeropuerto con lo del bache?”, se le preguntó.

“Lo del bache fue un evento fortuito, como se explicó debido a lluvias y porque en donde apareció el bache que lo avisó un piloto, que dijo había gravilla, cuando se llegó a barrer la gravilla, se vio que había un bache, no sabemos cómo se formó pero había un bache. El Presidente venía aterrizando, pero él no abortó el aterrizaje por el bache, abortó porque había un avión de Viva Aerobús que estaba en la pista, ocupando la pista, todavía no despegaba y por eso mandaron el avión del Presidente a sobrevolar.

“Otra cosa muy interesante, la autoridad de control, la Torre de Control no sabía que el Presidente venía en ese vuelo comercial de Aeroméxico, si hubiera sabido seguramente le da más espacio para que pudiera aterrizar sin ningún contratiempo el avión.

“Esa pista está en mantenimiento desde noviembre del año pasado, o sea no se iniciaron los trabajos producto del bache, el famoso bache, desde noviembre del año pasado y lo terminamos ahora en septiembre, y comienzan los trabajos de la otra pista, están programados y presupuestados con suficiente antelación, ese fue el incidente que ocurrió pero no tuvo que ver”, afirmó.

