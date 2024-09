El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal Ávila, informó que la próxima semana, el pleno discutirá y, en su caso, aprobará, los dictámenes de las reformas constitucionales en materia de energía y ferrocarriles.

“La próxima semana será la primera semana del nuevo gobierno, vamos a continuar con las reformas constitucionales, en este caso corresponderá el turno a la reforma energética y a la relativa al aspecto ferroviario en el uso del tren de pasajeros”, detalló en un video que compartió en su cuenta de X.

La reforma en materia de transmisión y distribución de energía eléctrica establece que el Estado permitirá la participación de las empresas privadas, pero en ningún caso tendrá prevalencia sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que además dejará de ser empresa productiva del Estado para convertirse en una empresa pública del Estado.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había intentado hacerlo en 2021 a través de una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en marzo de 2021, pero que en enero de este año fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque “vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable” de la industria establecidos en la Constitución desde 2013.

En ese sentido, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) lamentó que se vuelva a proponer esta reforma “retrógrada” que sólo busca “estatizar” nuevamente a la CFE, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Están encontrando este camino, ahora con esta mayoría artificial que han creado en la Cámara de Diputados y Senadores, para llevar a la aprobación de estas reformas retrógradas y en el caso específico de esta, no es otra cosa más que estatizar nuevamente a las empresas productivas del Estado, quitarles ese carácter de tener la obligación de ser productivas, de tener una característica de abonar al desarrollo del Estado mexicano”, expresó.

Refirió que la reforma propuesta por el presidente López Obrador limita los mecanismos de inversión y de la expansión y la modernización de la Red Nacional de Transmisión y de redes generales de distribución de la CFE.

“Me parece un mensaje muy grave porque está violando completamente disposiciones de tratados internacionales, incluso, el tratado de libre comercio, y limita la participación de los privados en torno a este desarrollo económico en nuestro país”, explicó.

Adelantó que su bancada votará en contra del dictamen de la reforma constitucional por considerarla regresiva e interpondrán, en su momento, una acción de inconstitucionalidad, al igual que lo hicieron en contra de la reforma judicial.

“Vamos a ir nuevamente a las acciones de inconstitucionalidad, sabemos que no tenemos el porcentaje, pero tenemos que intentarlo, bajo el espíritu de la Constitución de dar voz y representación a las minorías representadas en la Cámara de Diputados, vamos a establecer y distinguir los aspectos regresivos de esta reforma. Yo creo que esta reforma va a traer problemas, ya no tanto de lo que hagamos nosotros, sino que nuestros socios comerciales seguramente estarán pidiendo un panel de discusión y a lo mejor más adelante posibles sanciones para el Estado mexicano por no estar respetando lo que mandatan los tratados internacionales”, dijo.

La diputada Laura Ballesteros (MC), secretaria de la Mesa Directiva, dijo que pareciera que Morena y sus aliados están tratando de aprobar aquellos proyectos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “le echó para atrás” al presidente López Obrador.

“A estas reformas de López Obrador les sobra revancha y les falta futuro y propuesta seria para el mismo. No nos parece que esta sea la salida, primero porque ya en un principio nos opusimos determinantemente a la reforma tóxica eléctrica, porque no creemos que sea la manera de hacer eficiente el acceso justo y universal a la energía eléctrica”, expuso la legisladora.

“Van a suceder [las sanciones], pero ya lo advirtieron con las reformas, como la reforma judicial, ellos están jugando a darle un regalo al Presidente sin valorar las consecuencias”, dijo.