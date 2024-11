Diputados descubren “guardadito” del IFT de mil 500 mdp; se integrará al ajuste presupuestal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que descubrieron un fideicomiso al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que cuenta con más de mil 500 millones de pesos, recurso que será integrando a los ajustes presupuestales que se contemplan previo a la aprobación del PEF 2025.

“Solo ayer me enteré que, por ejemplo, uno de los órganos que están por extinguirse, dado que todavía no se cumple con el proceso legislativo de la reforma constitucional, el IFT, si mal no recuerdo, tiene un fideicomiso, que eso no lo habíamos contemplado de casi mil 500 millones de pesos. Entonces, todo eso hay que revisarlo y sí vamos a reasignar”, declaró.

El líder guinda, detalló que los ajustes presupuestales se harán al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Electoral, al INE, y rubros como carreteras, agua, educación, salud, y universidades.

“Todo eso tenemos que reasignar y hacer un gran esfuerzo porque todos nos ajustemos, todos sin excepción”, expresó.

Monreal Ávila, reiteró que se tiene previsto concluir la aprobación del presupuesto antes del 13 de diciembre, como lo marca la ley, en tanto que el inicio del debate se prevé entre 3 y 4 de diciembre.

“Estamos hablando que podríamos estar entre el 12 y el 13 concluyendo todo el ejercicio. Empezar el día seis, recuerden que ayer aprobamos Ley de Derechos y Ley de ingresos. La Cámara de Senadores es la Cámara revisora, depende de lo apruebe dicha cámara y nos lo reenvíe. Una vez aprobada, empezamos el presupuesto. Yo estimo que entre tres cuatro podemos estar iniciando la discusión del presupuesto. Y terminarlo hacia el 12 o 13 de diciembre”, concluyó.

