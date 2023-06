Diputados federales de la alianza “Va por México”, integrada por el PAN, PRI y el PRD, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad contra las nuevas leyes de ciencia y tecnología y minera, aprobadas por la mayoría de Morena en el pasado periodo ordinario de sesiones.

Jorge Triana (PAN), Gabriela Sodi (PRD) y Marco Antonio Mendoza (PRI) interpusieron este miércoles los recursos por presuntas violaciones al proceso legislativo en la aprobación de dichas normas ratificadas por Morena y sus aliados del PT y Partido Verde Ecologista (PVEM) en el llamado “Viernes Negro”.

Los legisladores acusaron a Morena de abusar en la Cámara de Diputados de la figura de “urgencia y obviedad” en la presentación de reformas, que no se analizan en comisiones y no cumplen con la temporalidad, atropellando los derechos de las minorías parlamentarias.

El diputado panista, Jorge Triana afirmó que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología elimina al Conacyt y militariza la ciencia en México, mientras que la Ley Minera, aseguró, tiene una serie de vicios que atentan contra la competitividad del país y los derechos humanos.

“En esencia, el agravio principal es que se está abusando de una figura que existe en la Ley Orgánica del Congreso que se llama la urgencia y la obviedad, no puede ser que cuando vayamos a sesionar levante la mano algún diputado de Morena y diga que quiere que esto se trate de urgencia y obviedad, y con una mayoría simple y a mano alzada, sin ningún tipo de análisis y de justificación, se salte el trámite legislativo, no se analizan en comisiones no foros de parlamento abierto, no se cumple con la temporalidad, es un verdadero atropello a los derechos de las minorías parlamentarias”, indicó.

Triana aseguró que se trata de “la batería de reformas legales más tóxica que se ha presentado en los últimos 20 años, no tenemos la menor duda”.

El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Mendoza, afirmó que la oposición seguirá presentando impugnaciones la próxima semana contra otras leyes que se aprobaron violando el proceso legislativo.

“Violentan derechos humanos, atentan contra la Constitución, son regresivas en el acceso de las personas a sus derechos. Morena le ha dado la espalda al pueblo que juró proteger y quiere, desde lo oscurito, aprobar leyes olvidando que la democracia no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría que escucha a las minorías, que escucha a todas las fuerzas políticas”, indicó.

Y añadió: “Seguiremos presentando, la próxima semana, contra otras leyes en las que consideramos ha habido violaciones tanto de forma como de fondo. En la forma por las violaciones al debido proceso legislativo y en el fondo porque violentan derechos humanos”.

Por su parte, la diputada del PRD, Gabriela Sodi afirmó que la oposición está tocando la puerta de la Suprema Corte de Justicia para que por violaciones al proceso legislativo, invalide dichas leyes.

“No vamos a permitir que este Viernes Negro siga adelante, porque ellos (Morena) sesionaron sin coro y tuvieron que buscar a una senadora extraoficial y falsificaron firmas”, expresó.

tjm