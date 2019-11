Diputados de Morena piden a universidades renegociar sus deudas

Las universidades públicas del país deberán presentar un esquema de saneamiento financiero; su esquema de gasto está agotado y debe cambiar, advirtieron diputados de Morena.

“No podemos estar en esta dinámica de año con año, que las universidades no tienen para cerrar, no tienen para aguinaldos, no tienen para salir el año. Hay que encontrar la solución de raíz”, advirtió Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

EL UNIVERSAL publicó hoy que al menos nueve universidades del país se encuentran al borde de la quiebra financiera, con adeudos por 16 mil millones de pesos.

Delgado Carrillo reconoció la crisis pero advirtió que se les ha pedido un programa de saneamiento financiero, pues deben comprometerse a aplicar nuevas reglas que permitan que los recursos sí se destinen a garantizar la enseñanza a nivel superior.

Sólo si hay manejo eficaz y transparente de sus recursos podrá aumentar el número de jóvenes en las aulas y la calidad de la educación, planteó, mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que “muchos esquemas están agotados” entre ellos el de financiamiento y gasto de las universidades, por lo que deben cambiarse.

Delgado Carrillo informó que para 2020 el fondo para garantizar la gratuidad en la educación superior, derivada de la reforma educativa, tendrá 300 millones de pesos, según se proyecta en el Presupuesto de Egresos que se prevé discutir y aprobar el miércoles.

Desestimó la petición de crear ese Fondo con al menos 2 mil 750 millones de pesos, hecha el viernes por los rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES).

“Ellos mismos reconocen que es algo nuevo, es algo que vamos a aprender en este año” pero lo relevante es, sostuvo, que no caerá el presupuesto de ninguna universidad, “todas se mantienen en términos reales […] y aparte ya se tiene ese fondo, que a lo largo del año pues vamos a ir viendo qué tan grande es la demanda de recursos.

Para mantener ese monto de gasto a universidades habrá una reasignación de alrededor de 450 millones de pesos, reportó.



Costo de la Reforma Laboral

En tanto, para cumplir con el contenido de la reforma laboral se dedicarán 730 millones de pesos a un Fondo para la Instrumentación de la Reforma Laboral en las entidades federativas.

Este recurso será para transformar las juntas de conciliación en centros de conciliación y tribunales locales de justicia laboral y será aplicado por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y el Poder Judicial.

El diputado, Ramírez Cuéllar, destacó que todo esto es “un mensaje muy importante que queremos mandar hacia el congreso estadounidense, (ya que) está a punto de discutirse el nuevo tratado comercial.

“Nosotros ya estamos preparados para echar a andar toda la infraestructura administrativa y legal” –expuso- en concordancia con lo que se ha platicado con Estados Unidos y Canadá.

Respecto a la reforma al sistema de Salud y creación del Instituto Nacional de salud para el Bienestar (Insabi), se dedicarán 40 mil millones de pesos, que eran del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Delgado destacó otras modificaciones propuestas comoe el aumento de 10 millones de pesos que se tenían asignados a 200 millones de pesos para que pueda operar al 100 % la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto a Pemex destacó que sólo para el programa de exploración y producción en Pemex se destinarán 269 mil 859 millones de pesos, otros 11 mil 500 millones pesos para la rehabilitación de las seis refinerías y 41 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

rmlgv