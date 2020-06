Diputados acuerdan no avalar desaparición del Fonden

Diputados de todos los grupos parlamentarios llegaron al consenso, con la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de que no avalarán la desaparición del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El titular de la ASF, David Colmenares, dijo que en todo caso se requiere reforzar las reglas de operación para corregir deficiencias y eliminar la “huella de opacidad”, pero pidió a los legisladores que “se llame Fonden o como se llame”, pero no lo eliminen.

Aunque la propuesta de su extinción provino primero del presidente Andrés Manuel López Obrador vía decreto de abril, y luego la bancada de diputados de Morena a través de una iniciativa para extinguir 44 fideicomisos –incluido Fonden, pues se mantendrían sólo mecanismos estatales de atención a desastres- diputados de la 4T Legislativa rechazaron la desaparición del Fondo.

En reunión de funcionarios de la ASF con la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados para abordar las propuestas sobre funcionamiento o reforma a los mecanismos del Fonden, diputados de Morena, PT y PRI reconocieron que en el pasado ha habido irregularidades, corrupción, manejo clientelar.

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, quien en el sexenio pasado fue subsecretario de Gobernación y en esa calidad estuvo en el Istmo oaxaqueño para atender a los damnificados del sismo, aseguró que él no robó un peso, y es tanta tramitología la del Fonden que prescindió de él para sus gastos en la atención a las comunidades.

“Yo no defiendo a nadie, ni meto las manos al fuego por nadie. Hablo por mí y sí quiero aclararlo….nunca me robé un peso, nunca me he robado un peso. Yo no sé si otros”.

“Si alguien desvió recursos, métanlo a la cárcel, entámbenlo, eso pido yo”, dijo el priísta, pero el Fonden con controles debe prevalecer, pues si teniéndolo no se resuelven las cosas, “no teniéndolo, pues ya podemos imaginarnos el sufrimiento de la gente”.

Admitió que ha habido “rapiña”, se han guardado despensas para repartirlas en campañas y se han desviado “apoyos con un objetivo electoral y político, pero fueron los menos”.

Margarita García (PT), diputada por Oaxaca, aseguró que para una entidad como esa es indispensable mantener el Fonden, pues cuando no tiembla se inunda o se padecen fenómenos metereológicos que afectan a la población más necesitada.

El diputado de Morena Azael Santiago Chepi llamó a “cerrar filas” y defender el Fonden y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), al igual que Manuel García Corpus, morenista.

Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de cumplimiento financiero de la ASF informó que desde 2009 los Fideicomisos sí son susceptibles de ser auditados.

Y la ASF si ha recomendado la desaparición de uno de ellos, pero no el Fonden.

Se trata del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética (Fideicomiso) que con recursos de mil millones de pesos se aplicaron 40 millones de pesos y “encontramos irregularidades en 30 millones de pesos”.

