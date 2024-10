El diputado Federico Döring (PAN) exigió respeto para la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, se refiriera a ella "como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante".

“No tiene derecho la extrema derecha de España, como es el caso de Vox, faltarle al respeto, insultar y denostar a la presidenta Sheinbaum, simple y sencillamente porque piensan distinto a ella, no aceptamos un trato majadero en contra de ella, porque independientemente de que no compartimos su postura con relación al rey de España, no vamos a permitir que nadie de la extrema derecha venga a faltarle al respeto”, dijo Döring.

Y aprovechó para pedir que Morena y sus aliados le den el mismo trato a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y dejen de denostar su trabajo y posición en contra de la reforma al Poder Judicial.

“Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, representan a las instituciones trascendentales de México y no se pueden permitir que se les agreda, injurie y falte al respeto", señaló el panista.

Finalmente, solicitó que llamó a los legisladores de Morena a dejar de amenazar a los ministros de la Suprema Corte por admitir el análisis de la reforma judicial.

“Tampoco aceptamos y rechazamos con la misma contundencia que legisladores de Morena se dediquen a amenazar a los ministros de la Suprema Corte. El mismo respeto exigimos para Claudia Sheinbaum de la extrema derecha en España, que para Norma Piña y el grupo de ministros que ayer tomaron una decisión valiente y apegada a derecho, porque ni la extrema derecha ni los legisladores de Morena tienen derecho a amenazas y andar calumniando a las presidentas que merecen todo el respeto”, dijo Döring Casar.

