La diputada panista, María Elena Pérez-Jaen, regaló al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, el libro de “El Gran Corruptor”, y aseguró que dicho texto le dará “pistas” para que haga bien su trabajo.

“¿Dónde está el combate a la corrupción? Le traje un regalo, le entrego el libro de Elena Chávez, el Gran Corruptor, a ver si algo aprende e inicia ya las investigaciones correspondientes. Esto le puede dar muchas pistas y también le dejo las solicitudes de información que le hice y que no me ha respondido y me reservó la información”, señaló la legisladora, quien agregó que le libro va autografiado por la autora.

Pérez-Jaen Zermeño denunció “ausencia de un proyecto institucional serio en materia de combate a la corrupción”.

“¿Qué ha pasado Secretario con los grandes temas de corrupción que ha conocido? Conade, Tren Maya, Dos Bocas, ferrocarril Transísmico, Banco del Bienestar, compra de vacunas Pemex, Segalmex, Diconsa y Liconsa? Solo de Segalmex son casi 20 mil millones de pesos de daño a la Hacienda Pública y no como usted afirmó el pasado 29 de junio y aquí lo ha repetido, 9 mil 500 millones de pesos”, reclamó.

Agregó que la Función Pública tiene 56 denuncias que ella misma ha presentado por diversos casos de corrupción.

“He denunciado ante su Secretaría 278 hechos de corrupción. Recientemente se modificaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que refiere a las facultades de la Secretaria a su cargo, así como su reglamento interior, se emitió otros acuerdos que extinguen 208 denominados órganos internos de control específicos, crea 21 órganos internos de control de especialidad, 82 oficinas de representación y en apariencia, 101 órganos internos de control específicos de responsabilidades. De inicio se apresa la centralización de las funciones en materia de investigación, sustanciación y sanción en materia de responsabilidades”, concluyó.

