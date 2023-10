La diputada federal del PRI, Cynthia López, retó a la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, a que “no sea cobarde” y comparezca ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En sesión de la Comisión de Educación, la legisladora recordó que la titular de la SEP está programada para rendir cuentas ante comisiones el próximo 15 noviembre, sin embargo, aseguró que su responsabilidad es hacerlo ante el pleno.

“Quiero hacer un llamado a la secretaria Leticia Ramírez a que no sea cobarde, que venga a la Cámara de Diputados a comparecer ante el Pleno de este Congreso, porque otra vez quiere comparecer ante la comisión”, denunció.

López Castro dijo que todas las diputadas y diputados, sin importar el partido en el que milite, están recibiendo reclamos en sus distritos por la publicación de los nuevos libros de texto.

Por lo anterior, reiteró que Ramírez Amaya debe comparecer ante el Pleno.

“Le digo a la secretaria que no le tenga miedo a los diputados, que su deber es venir a comparecer en esta Cámara de Diputados ante el Pleno. Aquí estuvo Esteban Moctezuma compareciendo, aquí estuvo la propia secretaria Delfina Gómez compareciendo, y ella es la primera secretaria que no viene a comparecer a la Cámara de Diputados ante el Pleno, entonces yo le insisto que no sea cobarde y que venga porque es su deber constitucional”, concluyó.

