La diputada Herminia López Santiago, de Morena, se quedó dormida durante la discusión de la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal, que se realiza en este momento en la Cámara de Diputados.

La representante de Oaxaca en la Cámara Baja, es legisladora por representación proporcional, y no reportó tener trayectoria política anterior a este cargo, de acuerdo al Sistema de Información Legislativa.

La diputada morenista es secretaría de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, e integrante de las comisiones de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El dictamen que discute el pleno de la Cámara de Diputados plantea reformar los artículos 3, 4 y 73 de la Carta Magna para prohibir expresamente el maltrato animal; sin embargo, no considera prohibir las corridas de toros, las carreras de caballos o las peleas de perros.

Diputada de Morena acusa mala fe por fotos durmiendo en su curul

Al término de la sesión de la Cámara de Diputados, la diputada Herminia López Santiago (Morena) dijo que por “mala fe” le tomaron las fotografías mientras dormía en su curul, esta tarde, durante la discusión de la reforma constitucional sobre protección animal.

Dijo que no está enferma, y le ganó el sueño porque ha trabajado mucho y ha tenido poco tiempo para dormir, e insinuó que quién tomó las fotos lo hizo porque recibió un pago.

“No tomo medicamentos, pero siento que es de mala fe esta acción que hicieron, porque saben el ritmo de trabajo que tenemos. Entonces, yo no vengo aquí de mala fe, como lo hacen los que están aquí, realmente siempre buscan a ver de dónde sacan para el taco, eso es”, comentó.

La legisladora de Oaxaca señaló que los viajes también le restan tiempo de descanso, y detalló que ayer sólo durmió tres horas.

“Prácticamente no dormimos ayer, tuvimos mucha actividad. También me dormí a las 12, 1, 2, 3 me levanté. Vengo de lejos, yo viajo”, explicó López Santiago.

