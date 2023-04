Andrea Chávez Treviño, diputada de Morena, aclaró una serie de fotografías que circulan en redes sociales en las que aparece manejando una camioneta de lujo, supuestamente blindada.

A través de redes sociales, usuarios calificaron a la “tocaya” del presidente Andrés Manuel López Obrador como “hipócrita”, entre ellos el exmandatario Felipe Calderón.

La legisladora de Chihuahua aclaró que la camioneta en la que viajaba “formaba parte del protocolo de un evento oficial”.

“Hace un año me inventaron un rancho con caballos, ahora salieron con que una camioneta blindada, que formaba parte del protocolo de un evento oficial, también es mía”, explicó la diputada morenista.

“Espero que no encuentren mis fotos en Chapultepec porque dirán que soy dueña de un castillo”, mencionó Chávez Treviño.

“Jaja, esa blindada es en la que se movían los invitados del informe de la Gobernadora. Estábamos acompañando a Adan”, escribió por su lado el analista político Abraham Mendieta, pareja de la diputada Chávez.

La tocaya de AMLO por la que se puede jubilar tranquilo

El presidente López Obrador destacó en abril del año pasado la figura de su tocaya Andrea Chávez Treviño por su trabajo en la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera del 13 de abril de 2022 en Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó el “ revelo generacional ” y elogió el compromiso de la legisladora de Chihuahua, de entonces 5 años de edad.

“(...) Así espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política; cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 25 años, me da muchísimo gusto.

“Ya es para decir, me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo, porque así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar”, expresó López Obrador.

