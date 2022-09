Dinero para las vacunas termina en Tren Maya

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los 64 mil 524 millones de pesos obtenidos por la desaparición de 109 fideicomisos se utilizarían para la compra de vacunas fue incumplida, pues a dos años de que se avaló la extinción, reportes de la Secretaría de Hacienda señalan que sólo 9.4% se usó para ese fin, mientras que el resto se invirtió en el Tren Maya y otros proyectos prioritarios del Ejecutivo.

En octubre de 2020, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa impulsada por los legisladores de Morena para desaparecer 109 fideicomisos “sin estructura”, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), Fondo de Salud para el Bienestar y diversos fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otros, a fin de que sus recursos se reintegraran a la Federación y se reasignaran a temas de salud. En el marco de su aval en el Congreso, el Mandatario declaró que ese dinero no se emplearía en el Tren Maya.

“Estamos seguros de que vamos a ahorrar. Ese ahorro, ¿a dónde va a ir? Dicen los que no nos ven con buenos ojos que al Tren Maya; no necesariamente. Es un recurso que se requiere para comprar vacunas para el Covid, para que se tenga el derecho a la vacuna de manera universal. Se va a emplear bien; va a ser para la gente el apoyo”, declaró en su conferencia matutina del 6 de octubre de 2020.

Pese a ello, a dos años de la eliminación de los fondos, EL UNIVERSAL comprobó que 40.8% de los 64 mil 524 millones de pesos, se utilizaron en el Tren Maya y otros proyectos prioritarios, y 9.35% en vacunas, según reportes de la Secretaría de Hacienda.

Tras una revisión realizada por El Gran Diario de México a un informe de la SHCP, creado exprofeso para responder preguntas hechas por senadores federales como parte de la revisión al Tercer Informe de Gobierno, se constató que del dinero obtenido por los fideicomisos, 26 mil 342.4 millones de pesos se invirtieron en la construcción del Tren Maya; mil 495.7 millones se destinaron al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y 852.6 millones se reasignaron a las obras del Tren Ligero de Guadalajara.

Sólo 6 mil 35 millones de pesos se invirtieron en la compra de vacunas contra el Covid-19.

Otros 25 mil 34 millones se reasignaron para dar apoyo financiero a microempresas familiares a través del programa Crédito a la Palabra; 2 mil 491 millones, para el pago del fideicomiso 2058, e-México, y 2 mil 293 millones más se invirtieron en programas de vivienda social y para el pago del Fideicomiso Escuela de Excelencia Bebederos.

En marzo de 2022, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dio a conocer que el dinero de los fideicomisos se usó en 2021 a través de “ingresos no tributarios” de la Secretaría de Hacienda, pero hasta ahora se desconocía la ejecución del gasto.

Se ha hecho más ruido de lo que significa: Mario Delgado

Quien también negó que el dinero de los fideicomisos fuese a utilizarse en proyectos prioritarios del gobierno federal fue el dirigente nacional de Morena, quien entonces era coordinador parlamentario del partido en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Incluso, sostuvo en entrevista que se hizo más ruido del que realmente significaba la desaparición de los 109 fideicomisos.

“Se ha hecho más ruido de lo que significa. Lo que estamos haciendo es abrir un nuevo mecanismo. No significa que se dejen de otorgar apoyos, sino que estos se repartirán directamente por la secretaría que corresponda, y este mecanismo permitirá cumplir con los objetivos planteados por el gobierno federal de no endeudar al país y de no aumentar impuestos”, declaró en 2020.