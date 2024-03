Diego Fernández de Cevallos lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el titular del Ejecutivo volvió a hacer referencia del excandidato presidencial.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que en su nuevo libro “¡Gracias!” cuenta cómo debatió con “El Jefe Diego”, en el marco de las elecciones del 2000.

“Yo en el libro cuento, y esto es para los jóvenes, de que cuando me toca debatir con Diego Fernández de Cevallos estaba complicado porque Diego, un parlanchín, bueno, parlamentario, leguleyo, fácil de palabras, muy buen orador, y yo tartamudeando, comiéndome las ‘S’, ni siquiera hablo de corrido.

“Y resulta que, como tiene sus asuntos Diego porque se metió a hacer negocios en Punta Diamante y luego a usar el influyentismo, se le llama coloquialmente ‘coyotaje’, y se hizo inmensamente rico, es uno de los abogados más ricos del mundo. Entonces, llevaba yo un sobre negro y nada más lo sacaba yo así poquito en el debate. Y veía el sobre y se le iban los ojos, y se empezó a poner nervioso, nervioso, nervioso, y así fue como lo enfrenté”, contó el presidente López Obrador.

Diego Fernández de Cevallos reta a AMLO

A través de sus redes sociales, Fernández de Cevallos señaló que López Obrador “hizo gala de su creatividad reciclando una catarata de embustes en mi contra”.

“Mi respuesta es directa: de un rufián como él sólo me ofendería un elogio, y lo reto a que me invite a una de sus marraneras para que me lo diga cara a cara, que no sea cobarde”, expresó “El Jefe Diego”.

