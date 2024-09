Érevan, Armenia.- Con un llamado a la paz y una invitación a crear un nuevo orden mundial en el que el respeto, la tolerancia y la cooperación sean los cimientos de las relaciones diplomáticas, inició la primera edición del Diálogo de Érevan 2024, cumbre internacional protagonizada por países vecinos de Armenia que tienen el objetivo común de construir rutas de pacificación en Asia y el mundo.

“(...)Debemos señalar que los mecanismos internacionales existentes, lamentablemente, ya no son capaces de abordar eficazmente los desafíos actuales (en materia de derechos humanos). Además, en caso de imposibilidad de cambiar la situación creada, no podemos evitar un mayor deterioro de la misma, que no exagero si digo que es una de las más difíciles desde la Segunda Guerra Mundial.

“La descripción de esta imagen no pretende evocar sentimientos pesimistas o apocalípticos. Todo lo contrario: en mi opinión, es la plena conciencia de esta realidad la que pone de relieve la urgente necesidad de detener el rumbo equivocado y cambiar el cuadro, de la misma manera que un diagnóstico correcto permite el tratamiento adecuado de una enfermedad. Esta transformación no es un concepto teórico, sino una necesidad muy real y práctica”, expresó Ararat Mirzoyan, Ministro de Relaciones Internacionales de la República de Armenia.

Durante el discurso de bienvenida, frente a sus homólogos y líderes de organizaciones no gubernamentales por la pacificación del mundo, el canciller remarcó que las pérdidas humanas que han ocurrido a nivel global como resultado de la violencia y catástrofes naturales son síntoma de que es necesario tomar un nuevo rumbo. “No son cifras estadísticas, son vidas humanas específicas, con nombres, apellidos y rostros”, remarcó.

Ararat Mirzoyan recordó que la República de Armenia vivió una transformación democrática que por mucho tiempo pareció imposible, hecho por el que tomó la iniciativa de crear el Diálogo de Érevan con el que proponen escuchar todas las visiones y propuestas para construir nuevos enlaces materiales e inmateriales enfocados en la cooperación entre gobiernos y paz para los ciudadanos.

“Creo que todos los presentes están de acuerdo con la afirmación de Martin Luther King de que la paz no es solo la ausencia de bombardeos porque de hecho necesitamos soluciones estables, justas, dignas, que requieren de una fuerte voluntad política y compromiso”, apuntó Ararat Mirzoyan.

Sobre el conflicto que vive la región, en su turno de dar la bienvenida, Nikol Panshiyan, Primer Ministro de la República de Armenia, expuso que el Diálogo de Ereván se plantea ser una plataforma importante para debatir cuestiones de la agenda internacional y regional para abordar cuestiones de paz no solo en el Cáucaso Sur sino en todo el mundo, de ser posible.

El líder informó que los convenios de pacificación entre Armenia y Azerbaiyan han avanzado y reiteró la disposición del gobierno armenio de firmar lo antes posible el acuerdo de paz. “Quiero reiterar mi disposición, nuestra voluntad de firmar lo antes posible el texto acordado del acuerdo de paz”, expresó.

Nikol Panshiyan también mencionó que el proceso de delimitación entre Armenia y Azerbaiyán avanzó y se encuentran en marcha procedimientos para establecer la paz duradera entre ambas naciones, hecho por el que llamó a las comisiones regionales a dialogar a través de la iniciativa “Encrucijada de la paz” proyecto que no se refiere sólo a las comunicaciones entre Armenia y Azerbaiyán sino a ferrocarriles, carreteras, posibles cables, gasoductos, líneas eléctricas y otros canales de comunicación que también se tiene previsto se desarrollen de manera similar entre Armenia y Turquía para abrir más líneas de comunicación.

“Este es verdaderamente un momento crucial para nuestra región. Cualquier acuerdo que firmemos, ya sean 20, 30, 40, 50 o incluso 100 artículos, todavía habrá 200, 300 artículos potenciales que no se abordarán en ese acuerdo. No hay países que regulen las relaciones a través de un solo acuerdo, pero es muy importante sentar las bases o no rechazar las que ya se han sentado tras varios años de negociaciones. Espero que en un futuro próximo tengamos la oportunidad de firmar la parte ya acordada del acuerdo de paz y de pasar a nuevas negociaciones para resolver otras cuestiones potenciales”, finalizó.

























