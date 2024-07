De 2020 a 2024 se tienen registradas 958 carpetas de investigación por trata de personas en niñas, niños y adolescentes en México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La trata de personas es un delito que afecta gravemente a la niñez en México y que puede generar cicatrices profundas tanto en su desarrollo como en su bienestar”, dijo la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) al conmemorar este 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas.

En un comunicado, precisó que específicamente se ha identificado el reclutamiento de la infancia y la adolescencia para funciones de “halconeo”, tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos.

Según datos de organizaciones de la sociedad civil, entre 140 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en México estaban en riesgo de ser reclutados en 2021.

Señaló que en 2023, el 6% del total de niñas, niños y adolescentes no estaban acompañados, lo que equivale a 6 mil 732 de 113 mil 542 personas menores de edad migrantes en situación irregular.

Niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados no acompañados pueden ser objetivos principales para los tratantes.

Los niños, en su mayoría, son reclutados para actividades delictivas, mientras que las niñas enfrentan un mayor riesgo de sufrir explotación sexual.

Estadísticas globales revelan diferencias en la forma en que los adultos y los niños. niñas y adolescentes son reclutados: más del 40% fueron enganchados por un miembro de la familia o un pariente, en comparación con el 9% de las personas adultas, según datos de la Plataforma de Colaboración de Datos contra la Trata de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las modalidades de explotación también varían, estando particularmente expuestos a la mendicidad, matrimonios forzosos, explotación sexual y su utilización en actividades delictivas.

Con el fin de reducir los riesgos para las niñas, niños y adolescentes refugiados no acompañados, la ACNUR, en coordinación con Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas DIF y organizaciones de la sociedad civil como Save the Children y Fundación Casa Alianza, apoya espacios de cuidado para su recepción, brinda atención psicosocial en espacios amigables en albergues y ofrece servicios de gestión de casos.

La experiencia internacional demuestra que los siguientes enfoques son clave para abordar la trata de este grupo de edad:

Implementar estrategias integrales: la protección efectiva de niñas niños y adolescentes requiere un enfoque integral que combine prevención, intervención y apoyo continuo para asegurar que cada niña, niño y adolescente esté protegido contra esta violación devastadora de sus derechos y reciba el apoyo y la protección adecuados en todos los ámbitos, incluyendo asistencia legal y psicológica especializada.

Utilizar un enfoque de género: crear estrategias de protección que tomen en cuenta cómo niñas y niños pueden verse expuestas a la explotación de manera diferenciada.

Integrar la interseccionalidad: comprender los múltiples factores de vulnerabilidad a los que se enfrentan como la migración, pobreza, falta de acceso a la educación, discriminación y contextos violentos.

Recordar la responsabilidad compartida: gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales y comunidad deben trabajar de forma conjunta y coordinada para evaluar y mejorar los esfuerzos que se realizan para mitigar los factores de vulnerabilidad y prevenir el delito.

“Es esencial reforzar las acciones y políticas destinadas a salvaguardar a niñas, niños y adolescentes contra la trata de personas. Esto implica no solo fortalecer las medidas de protección, sino también implementar estrategias integrales que aborden las causas subyacentes de este grave problema y garanticen la protección de los derechos fundamentales de la niñez”, remarcó la ACNUR.

