La Dirección Federal de Seguridad (DFS), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), siguió de cerca el activismo del cantante argentino Diego Verdaguer contra la dictadura militar de su país a inicios de los años 80.

En fichas de reportes elaborados por elementos de la DFS, a las que en exclusiva EL UNIVERSAL tuvo acceso, se detalla que esta institución tenía identificado al cantante por ser un activo opositor a la dictadura en su país de origen y que lo tenía bien ubicado cuando se efectuaban protestas afuera de la Embajada de Argentina en México.

Los documentos inéditos también indican que la DFS conocía prácticamente todos los datos personales del intérprete de Volveré, desde su nombre real, fecha y lugar de nacimiento en Argentina, su domicilio en la Ciudad de México, cuántos idiomas hablaba, número de pasaporte e incluso su nivel de estudios.

La ficha 009-010-001 del 15 de febrero de 1983 expone que el ahora extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) mantener en “estrecha vigilancia” a migrantes y asilados políticos de nacionalidad argentina —entre ellos Diego Verdaguer— así como a los de nacionalidades guatemalteca e irlandesa, durante la visita a México de la reina de Inglaterra, Isabel II.

En otra ficha, se apunta que el 30 de octubre de ese mismo año, elementos de la DFS estuvieron presentes en una manifestación frente a la Embajada de Argentina donde cerca de 200 sudamericanos —entre ellos Verdaguer, el actor Raúl Astor y el futbolista Miguel Ángel Cornero— se reunieron para festejar que Raúl Alfonsín fuera elegido presidente tras siete años y meses de dictadura militar.

Los elementos encubiertos de la DFS reportaron que en el acto afuera de la representación diplomática del país sudamericano los manifestantes también quemaron un muñeco que representaba a un militar.

“30 de octubre de 1983. Frente a la Embajada de Argentina en México alrededor de 200 residentes argentinos entre los cuales se encontraban los actores Raúl Astor, Graciela Castro, Diego Verdaguer, y el futbolista Miguel Ángel Cornero efectuaron un mitin para festejar la reapertura de la democracia en su país, quemando un muñeco que semejaba un militar” expone.

Veto de músicos mexicanos

Dos años antes, el 21 de agosto de 1981, Diego Verdaguer sufrió el veto del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM) por haber, supuestamente, rechazado cantar con músicos mexicanos por “ser sumamente malos”.

En la ficha 009-048-046 se indica que este veto al compositor argentino fue dado a conocer por Venustiano Reyes López, Venus Rey, líder de los músicos mexicanos, a la empresa Melody, la cual lo contrataba, así como a las empresas de cine, radio y televisión para que no se le permitiera cantar.

“Venustiano Reyes López, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, manifestó que la organización que preside acordó vetar a este cantante, por no haber aceptado la disposición tomada el año pasado durante su gira artística en este país, de no actuar con pistas grabadas, argumentado que no graba con músicos mexicanos por ser sumamente malos, lo anterior se comunicó a la empresa Melody, contratante del artista, así como a las empresas de cine, radio y televisión, para que no se le permita actuar, ya que esta vetado por el SUTM” .

Desde febrero pasado, EL UNIVERSAL ha revelado una serie de nuevos documentos desclasificados de la DFS, entre ellos, el seguimiento que hubo desde los seis años a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum; a la hoy ministra de la SCJN, Lenia Batres; así como el espionaje al concierto de la banda británica Queen en Puebla en 1981, entre otros.