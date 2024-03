Para no incomodar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que dirige Leticia Ramírez Amaya y evitar el golpeteo contra el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) frenó, desde diciembre pasado, la difusión de dos documentos que abordan las carencias de infraestructura, de evaluaciones diagnósticas y la falta de equipamiento de los planteles públicos de educación básica y media superior.

En ambos textos, se dejó en blanco el día y el mes en que fueron aprobados por Etelvina Sandoval Flores, María del Coral González Rendón, Florentino Castro López y Óscar Daniel del Río Serrano, comisionados de la Junta Directiva de Mejoredu y solamente se fechó: “2023”.

“Varios lineamientos tienen que ver con la mejora de la infraestructura y lo que la SEP argumenta es que si nosotros publicamos los lineamientos les generaríamos un problema de presupuesto porque tendría que canalizar recursos para la mejora de la infraestructura educativa.

“Sabemos que el dinero del programa consiste en darles a los padres de familia para la rehabilitación de los planteles, no ha sido exitoso porque aún existen escuelas con muchas deficiencias en infraestructura y equipamiento”, comenta un trabajador de la institución cercano a la Junta Directiva.

Revela que, en pocas palabras, la SEP ha dicho que “no hay presupuesto, no hay dinero”. Asegura que tanto la comisionada presidenta de Mejoredu, Silvia Valle Tépatl, como su antecesora en el cargo, Etelvina Sandoval, favorecen el proceso de extinción de Mejoredu. “Son las sepultureras”, agrega.

“Ambas saben que si no publicamos los lineamientos y los trabajos e investigaciones que realizamos parecería que Mejoredu no está trabajando y es todo lo contrario. Sí estamos trabajando y elaborando muchas cosas, pero las dos están vendiendo la idea de que no estamos haciendo nada”, sostiene.

Agrega que incluso Valle y Sandoval han impedido que se den a conocer los resultados de las evaluaciones diagnósticas a estudiantes de educación básica para evitar que la SEP sea blanco de críticas y golpeteos por los resultados.

“No se hacen rankings, no hay comparativos educativos, no hay nada. Los resultados que se obtuvieron de las evaluaciones diagnósticas que se aplicaron al inicio de este ciclo escolar 2023-2024 son muy parecidos a los de la prueba PISA: una fuerte caída en lectura y en matemáticas. Entonces, no quieren que nosotros publiquemos nuestros resultados porque es darle la razón a PISA y es decir que el aprendizaje en las aulas va para abajo”, refiere.

Creada el 1 de octubre de 2019, la comisión es uno de los organismos que pretende eliminar el Ejecutivo como parte de su política de austeridad, ya que recibe un presupuesto anual de 2 mil 908 millones 766 mil 239 pesos.

En los Lineamientos Generales para la Mejora Integral de las Escuelas en Educación Básica, Mejoredu recomienda a la SEP crear espacios escolares dignos, formas de organización y funcionamiento escolar que favorezcan el trabajo pedagógico, prácticas escolares inclusivas e interculturales, currículo justo e integrado y personal docente con formación específica.

Precisa que el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 señala que “se reducirá progresivamente el rezago acumulado en las condiciones físicas de los planteles con el propósito de eliminar barreras al aprendizaje y ofrecer entornos seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

Se indica que la disponibilidad de servicios en primarias es: electricidad, 90.0%; agua potable, 74.4%; sanitarios, 98.5%, y servicio de lavado de manos 78.8%, mientras que en secundarias la electricidad tiene una cobertura de 89.0%, agua potable, 74.4%; sanitarios, 98.0%, y servicio de lavado de manos, 80.8%.

En los planteles indígenas los porcentajes son: en preescolar, electricidad, 82.9%; agua potable, 58.2%; existencia de baños, 92.3%, y servicio de lavado de manos, 55.1%. En primarias, electricidad, 83.8%; agua potable, 55.3%; sanitarios, 98.6%. y lavado de manos, 55.7%.

Destaca que en el Eje II. Política Social, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece el compromiso del gobierno federal de mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país y garantizar el acceso de niños y adolescentes a la educación, y precisa la noción de entornos favorables para la enseñanza y el aprendizaje como una serie de características que un plantel educativo debe reunir para generar un ambiente propicio para la apropiación del conocimiento.

Agrega que en el Modelo Interno para la Formulación de Relacionados con la Mejora de las Escuelas en Educación Básica y Media Superior se indica que las condiciones y procesos requieren ser fortalecidos para que en las escuelas se garantice el derecho a la educación en espacios escolares dignos.

“La mejora integral de las escuelas implica que las condiciones y procesos escolares sean abordados de manera articulada, pues se trata de elementos interrelacionados que resultan indisociables entre sí”, cita el referido lineamiento.

Otro de los documentos que se encuentra varado en Mejoredu por órdenes de Valle y Sandoval son los Lineamientos Generales para la Mejora Integral de las Escuelas en Educación Media Superior, en los que se señala que 72.9% de los planteles de este nivel educativo de sostenimiento del orden federal cuentan con electricidad, agua potable, servicio para lavado de manos y sanitarios, a diferencia de los planteles de sostenimiento estatal, donde 54.1% dispone de esos servicios.

Resalta que en infraestructura adaptada para personas con discapacidad, cerca de dos terceras partes de los planteles de sostenimiento federal (71.3%) presentan estas adaptaciones, mientras que el porcentaje en planteles de sostenimiento estatal es de 27.4%.

“En cuanto a materiales adaptados para esta población, 11.1% de los planteles de sostenimiento federal los tienen, en tanto que en los planteles de sostenimiento estatal son prácticamente inexistentes (0.2%); en disponibilidad de tecnologías de la información, los planteles de sostenimiento federal muestran mayor ventaja en computadoras para propósitos pedagógicos (80.9%) con respecto a los planteles de sostenimiento estatal (63.4%), y la conexión a internet tiene mayor presencia en los planteles federales con relación a los estatales”, sostiene el documento.

Para el trabajador de Mejoredu, es un hecho que en la SEP no hay interés en mejorar la infraestructura educativa de los planteles públicos a los que acuden casi 30 millones de niños y adolescentes.

“No hay ningún interés. Todo el dinero se va a los proyectos prioritarios de esta administración, como al AIFA, Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. La educación no ha sido una prioridad para este sexenio”, asegura.