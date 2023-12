Señor Director:

En relación al incidente que se retomó el día lunes 4 de diciembre, en la sección “Notas Indiscretas” de la columna “Serpientes y Escaleras”, publicada en el diario “El Universal”, en el que lamentablemente perdió la vida el compañero Juan Carlos Valverde Plata, me permito realizar las siguientes precisiones:

En el texto se incluye información incorrecta y se afirma que el “Sindicato de Trabajadores de la Semarnat nos hizo llegar esta carta que circula entre sus agremiados y funcionarios de la Conagua”. Sobre el particular, es pertinente señalar que dicha información circuló por redes sociales, por lo que carece de validez oficial.

Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un comunicado oficial, el cual se adjunta al presente, donde expresa: “hacemos mención que esta es la única información que hemos enviado a nuestras (os) compañeras (os) trabajadoras (es), por lo que nos deslindamos de cualquier otra información que surja, referente a este tema”.

De la lectura de dicho comunicado, también se desprende que la Comisión Nacional del Agua ha dado puntual seguimiento a los hechos ocurridos, aportando todos los elementos de prueba requeridos por las autoridades correspondientes, a fin de que los hechos no queden impunes, así como brindando apoyo solidario a la familia de Juan Carlos Valverde Plata, asegurando que reciba de manera íntegra las prestaciones que por derecho le corresponde.

En ningún momento se ha pretendido esconder ninguna información. Tan es así, que nuestro titular expresó a la mañana siguiente sus condolencias y su condena a los hechos, así como su deseo de que el responsable reciba el castigo correspondiente.

José Solís Juárez

Coordinador General de Comunicación y Cultura del Agua

Comunicado oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Derivado de los diferentes rumores que han surgido debido de lo sucedido con nuestro compañero el C. Juan Carlos Valverde, les informamos lo siguiente; el viernes pasado, esta representación sindical exigió a la Lic. Norma Angélica Espíndola Díaz, Subdirectora de Administración del Agua, para que diera su explicación a las (os) compañeras (os) de Administración del Agua sobre lo ocurrido, fuimos recibidos en su sala de juntas, por respeto al duelo de la familia y motivos de no entorpecer la investigación jurídica que se está llevando a cabo, no podemos externarles lo ahí relatado, sin embargo compartimos con ustedes lo siguiente:

La Sección Sindical se encontró presente en el Ministerio Público brindando el apoyo a sus deudos.

El día del velorio esta Sección Sindical estuvo presente para apoyar y explicar a los derechos que tiene.

Nos acercamos con la Gerencia de Personal para que a la brevedad se pueda dar el pago de los seguros, así como sus demás prestaciones a las que tiene derecho como familiar del trabajador, y se diera ante el ISSSTE aviso de accidente de trabajo, el cuál fue ingresado este viernes pasado.

Por parte de nuestro sindicato, ya se hizo lo correspondiente para que se realice el pago de marcha, seguiremos apoyando a la familia en todo momento.

Nos sumamos al dolor de tan enorme pérdida de nuestro amigo y compañero el C. JUAN CARLOS VALVERDE PLATA, esperando que su familia encuentre pronta resinación y paz.

NOTA: hacemos mención que esta es la única información que hemos enviado a nuestras (os) compañeras (os) trabajadoras (es), por lo que nos deslindamos de cualquier otra información que surja, referente a este tema.