Tulum, QR. Al cumplirse este viernes cinco años de gobierno y en medio del inicio de las precampañas presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que desea “con toda mi alma” que haya "continuidad con cambio” y que “continúe la transformación con cambio”.

Al encabezar la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum "Felipe Carrillo Puerto", el Mandatario federal manifestó que “no se debe de aspirar al necesariato, ni a creerse indispensable, ni apostar a ser `Jefes Máximos, caudillos, `hombres fuertes´, caciques”.

Reiteró que el año próximo termina su sexenio y se jubilará por completo de la vida política porque no se le debe de tener mucho apego ni al poder ni al dinero, porque eso no es la felicidad, sino es estar bien con uno mismo, con su conciencia y con el prójimo.

“Nosotros vamos a continuar con esta política en el tiempo que nos falta, 10 meses y deseo con toda mi alma de que haya continuad con cambio, que continúe la transformación con cambio , porque no se debe de aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar ser `Jefes Máximos´, caudillos, `hombres fuertes´, caciques, no. Ya se cumple un periodo.

“Hay que recordar lo que fue el lema de ese gran demócrata, el mejor que ha habido en México, el `Apostol de la democracia´, Francisco I. Madero: `Sufragio efectivo, no reelección´. Yo ya termino mi ciclo y me voy a jubilar, me retiro por completo, ya ayudé con muchos más millones de hombres y de mujeres que iniciamos este proceso de transformación”.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y de integrantes de su gabinete legal, de gobernadores, empresarios y embajadores, el presidente López Obrador destacó que tiene la convicción de que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero porque eso no es del todo la felicidad.

“La felicidad es estar con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”, agregó entre aplausos de los asistentes.





















