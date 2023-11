Desde comida caduca hasta ¿un libro de Frozen?: lo que llega al centro de acopio de Polanco para Acapulco “Vienes a ayudar, no a llorar”, dice un voluntario al ver la solidaridad con lo que llega de apoyo. "Todo sirve, pero no manchen, no sean insensibles”, dice otro

Donan libro de Frozen para afectados por huracán "Otis" en Acapulco. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL