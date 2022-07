Descarta Va por México golpe tras caso EPN

Dirigentes y legisladores del PRI, PRD y PAN señalaron que a pesar del “circo mediático” de la conferencia mañanera que busca doblar a la alianza opositora en el Estado de México mediante la exhibición de denuncias sobre presuntos desvíos de recursos por parte del expresidente Enrique Peña Nieto, la coalición sigue firme de cara a 2023 y 2024.

“Es especulación y ganas de algunos de que se reviente la alianza Va por México, que se introduzcan en las relaciones interpartidistas elementos de desconfianza, dudas sobre si el gobernador Alfredo del Mazo ya habría pactado para entregar la plaza a Morena el próximo año por sus buenas relaciones con Andrés Manuel López Obrador y ahora esto de [Enrique] Peña Nieto viene a querer meter más elementos de duda y sospechas”, dijo a EL UNIVERSAL el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

“El sospechosismo está a todo lo que da, pero la alianza sigue firme porque es institucional, entre partidos, no se concretó porque estuvieran al frente del PRI Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés, o del PRD, Jesús Zambrano, sino porque es una voluntad de caminar juntos como la única vía para derrotar a Morena”.

Consideró que lo revelado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntos desvíos y transferencias por 26 millones de pesos y que se hizo público en la mañanera fue decisión de López Obrador para quitarse de encima los señalamientos recurrentes sobre el pacto de impunidad que tienen ambos y, además, aprovechó la coyuntura de su visita, la próxima semana, a Estados Unidos a una reunión con el presidente Joe Biden.

“Quiere reactivar su banderita de la corrupción a pesar de todos los escándalos de su gobierno, de su familia y presentarla en Estados Unidos, donde ha sido duramente criticado por estos temas y por la grave violencia que vive México”, argumentó.

Adelantó que la próxima semana se reunirán los tres presidentes de los partidos de la alianza Va por México con el fin de analizar y evaluar el escenario político, y los recurrentes ataques del gobierno —en este caso— a personajes del PRI, así como para seguir procesando la estrategia para las elecciones en el Estado de México y Coahuila.

“La intención de los tres partidos de mantener la alianza Va por México —a pesar de estas situaciones— está firme”, mencionó Zambrano.

Por su parte, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, expuso que al exhibir el caso del expresidente Peña Nieto en la conferencia mañanera es claro que el gobierno de la 4T y Morena “van por todo en 2024 y utilizarán cualquier medio para atacar a la oposición, sumado a que estos temas son un gran distractor para justificar los nulos resultados en seguridad, violencia e inflación de esta administración en casi cuatro años.

“Es una operación política-electoral que ya arrancó en Palacio Nacional y que tiene la orientación de ganar el Estado de México, Coahuila y en 2024”.

Indicó que otro de los objetivos de este “circo mediático de la mañanera” es romper la alianza Va por México para ganar las elecciones de 2023 y 2024, por lo que es claro que en este momento están golpeando al PRI y en cualquier momento lo harán con el PAN o el PRD.

“Lo más importante es que las dirigencias, la militancia de los tres partidos sigan construyendo acuerdos en 2023 y 2024. La unidad de la alianza Va por México es lo único que nos da competitividad frente al actual régimen de la 4T. La alianza está firme”.

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Valenzuela, dijo que respecto al tema de Peña Nieto serán cautos en las declaraciones “porque estamos cuidando el tema de la alianza y esperaremos un posicionamiento más firme [por parte] del PRI.

“Pero lo que está claro es que en este gobierno existe una persecución en contra de quienes opinan diferente al presidente López Obrador, porque militantes de Morena, funcionarios y familiares del clan presidencial han incurrido en corrupción y a ellos no se les persigue, no se les exhibe en la mañanera. Ahí no hay carpetas de investigación”, agregó.

Dijo que buscarán continuar con un frente común con los partidos de oposición para presentar una candidatura competitiva en el Estado de México en 2023 y a la Presidencia en 2024.