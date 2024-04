La sesión solemne en el Senado para entregar la Medalla de Honor “Armada de México”, correspondiente al año 2023, al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, no se realizó por falta de quórum.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, pidió disculpas al secretario de Marina, a sus familiares y al personal de la dependencia que fueron convocados a la sesión solemne.

Cabe destacar que la sesión programada a las 12 horas no ha iniciado y de acuerdo a senadores de Morena no se realizará por la inasistencia de legisladores de oposición quienes decidieron no pasar lista para frenar la discusión de las reformas en materia de amparo y de amnistía.

El almirante José Ramón Ojeda, aún se encuentra en el Senado en espera de que logre el quórum, pero incluso senadores de Morena no están presentes por estar en campaña o acompañando a otros candidatos como es el caso de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández.

Hasta casi las 15: 00 horas sólo 63 legisladores pasaron asistencia, pero se requieren 65 para lograr el quórum.





