Senadores del Grupo Plural denunciaron que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, está presionando y chantajeando con dinero público y apoyos a la víctimas y familiares de los 40 migrantes que fallecieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez para que retiren las demandas en su contra por el incendio.

En rueda de prensa, el senador Emilio Álvarez Icaza, expuso que este viernes 22 hay audiencia del caso en contra del titular del INM donde existe por parte de Garduño “la solicitud de la suspensión condicional del proceso preocupa enormemente”.

“Si bien es un derecho, supone un chantaje institucional, y ahora explicaré por qué. Porque no solo representa la posibilidad de evadir la responsabilidad en términos de su responsabilidad por los hechos allí ocurridos, sino que no ha concluido el proceso, y genera un chantaje porque muestra el conflicto intereses de que Garduño siga en el cargo”.

“Él tendría, si no que renunciar, que pedir licencia para no presentarse este conflicto intereses donde él es juez y parte. El Instituto Nacional de Migración tiene en absoluta condición de vulnerabilidad a las víctimas del incendio de Juárez, es Migración quien paga el hotel donde están los quemados, es Migración quien paga la atención a las esposas que han venido, es Migración quien permite que las esposas vengan, es Migración incluso la que regatea el pago de medicinas”.

Destacó que la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha dicho que no puede proceder a la reparación del daño porque al día de hoy, y eso se nos informó recientemente, no sabe si la Secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración o Relaciones Exteriores han aceptado la recomendación de la CNDH en el caso, y como no sabe, no puede proceder a la reparación del daño.

“¿Qué están haciendo?, están extorsionando y chantajeando institucionalmente a las víctimas para que le retiren los cargos y proceder a una reparación económica, para dejar en la absoluta impunidad la muerte de 40 migrantes y la afectación a las sobrevivientes”, subrayó el ex ombudsman capitalino.

Consideró inaceptables este tipo de prácticas por “Garduño, por un mínimo de decoro y ética, debía haber presentado su renuncia, pero si no, por lo menos que pida licencia para que no sea objeto de este tipo de conflictos donde él con recurso público, con instancias públicas, pide una audiencia para que se le quiten los cargos. Es de un cinismo extraordinario, por eso exigimos, si no renuncia por un mínimo de ética, con independencia de las responsabilidades a las que haya lugar, que pida licencia”.

Álvarez Icaza, dijo que en lugar de estar atendiendo la crisis migratoria, está litigando sus responsabilidades. Los trenes están llenos de miles de cientos de migrantes, en Juárez ya se cerraron las fronteras y el comisionado está atendiendo sus propios casos, es de un cinismo atroz, por eso si no renuncia al menos que pida licencia.

