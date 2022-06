Del Río Virgen a la Fiscalía de Veracruz: “ya fui exonerado y le gané en todas las instancias”

Tras recuperar su libertad luego de seis meses de encarcelamiento, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, desmintió a las autoridades de la Fiscalía de Veracruz, quienes aseguran que a pesar de que se ordenó su liberación, no fue exonerado de los delitos que se le imputan.

En entrevista con EL UNIVERSAL, del Río Virgen sostiene que fue exonerado y declarado “completamente inocente” de la autoría intelectual del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.

Ante la advertencia de la Fiscalía General de Veracruz de que continuará la investigación para castigar a los responsables del asesinato, Del Río Virgen sostiene que no hay una sola prueba en su contra, por lo que pueden seguir investigándolo.

Enfatizó que se le pretendió responsabilizar de un crimen que no cometió con base en pruebas inexistentes y “puras mentiras”.

José Manuel del Río asegura que Remigio Tovar era su amigo, por lo que no es suficiente con su liberación, sino que la fiscalía veracruzana está obligada a dar buenos resultados y hacer justicia en este caso.

“Este fallo declara mi absoluta inocencia porque gané en todo el sistema jurisdiccional, declara mi inocencia porque yo nada tuve que ver y declara mi inocencia porque no hay una sola prueba sería que no haya construido el gobierno, de tal manera que no hay ni siquiera un testigo de oídas que diga que yo estuve o que participé en algo de esto, no hay nada absolutamente y entonces esa decisión los obliga a ellos a buscar al verdadero culpable, pero además yo se los exijo, que busquen al verdadero criminal, porque ellos saben quiénes fueron”, advirtió.

El secretario técnico de la Jucopo, quien este lunes retomará sus labores en el Senado, exige que el gobierno de Veracruz le ofrezca disculpas y lo desagravie, además de cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que acreditó que fue víctima de abuso de autoridad y violación a sus garantías individuales.

“Deberían de empezar por pedirme perdón a mí a mi familia por haberme metido a la cárcel indebidamente. Se lo dijo un juez de Distrito, se lo se lo dijo el tribunal colegiado, se lo dijo un juez de circuito, que no es menor”.

“Yo lo que quiero es que atiendan las recomendaciones de la CNDH. El presidente Andrés Manuel dice que él cree en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CNDH le manda una recomendación al gobernador de Veracruz donde se violan mis derechos humanos, donde se viola el principio de legalidad, todos los principios. Que le diga al gobernador que la acepte para el efecto de que sea yo atendido psicológicamente, sea yo resarcido en los daños que me ocasionaron, para que tenga yo el reconocimiento social que merezco, porque ellos tienen que capacitar a sus agentes ministeriales, ellos tienen que capacitar a sus fiscales, y si no le van a hacer caso los gobiernos morenitas a la CNDH, ¿para qué quieren a la CNDH?, que tuvo la fuerza y el carácter de recomendarle a un gobernadorzuelo de Morena”.

