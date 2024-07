Ante la posibilidad de que el PRI abra un proceso en su contra para expulsarla, Dulce María Sauri Riancho advirtió que se defenderá ante las instancias que sea necesario, ya que no ha cometido ninguna falta y mucho menos ha mentido o difamado al presidente del tricolor, Alejandro Moreno. Refrendó que mantendrá su intención de impugnar la reforma de estatutos del domingo pasado.

“Yo no voy a dejar el PRI. Si los órganos formales del PRI obedecen las instrucciones de Alejandro Moreno, pues viviré eso y me defenderé ante los órganos electorales, que son los responsables de tutelar los derechos de la militancia. Yo soy una militante del PRI. Yo no he infringido ninguno de sus documentos. Si algún delito he cometido es el de lesa majestad, es decir, cuestionar las decisiones y las imposiciones de Alejandro Moreno en el PRI”, expresó.

“¿Qué es calumniar al PRI?, ¿decir que fue el peor resultado electoral de toda su historia?, ¿decir que por primera vez el PRI no alcanzó más que un dígito de la votación nacional es calumniar a la actual dirigencia?, ¿decir que convocó a una asamblea nacional fuera de los tiempos autorizados para ello con la única finalidad de cambiar los estatutos, quitar el candado que impide la reelección para poder ser reelecto por ocho años más?

“No he dicho una sola palabra que implique descalificaciones a la persona”, aseveró.