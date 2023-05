El líder de la Junta de Coordinación Políticia (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, ha estado al frente de la batalla en las discusiones del Congreso como representante de Morena, y por ende, no se han hecho esperar sus opiniones y declaraciones sobre el Plan B electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recientemente invalidó parte del proyecto de reformas impulsadas por el presidente López Obrador.

Si bien ha mantenido una línea discursiva siendo vocero de la bancada guinda desde su posición en el Senado, sus declaraciones sobre las reformas electorales se habían mantenido neutrales; sin embargo, estas subieron de tono, luego de la Corte determinara como inconstitucional una parte del Plan B.

Los cambios de discursos iniciaron por la confrontación política que ha mantenido el Congreso desde finales de año, debido al rechazo de la reforma electoral y la implementación del Plan B.

El 15 de diciembre de 2022, en la primera votación del Plan B, Monreal votó por el no, pues afirmó que algunas de las normas que se aprobarían podían alejarse de los principios constitucionales. Sin embargo, posterior a dicha sesión defendió esta reforma junto a Morena y sus aliados.

“Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa. Soy legislador y es un honor y un privilegio serlo; soy académico y asumo con integridad lo que enseño en las aulas de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, y soy político, servidor público, que corre riesgos y asume compromisos con la sociedad”, puntualizó.

Previo a que el Senado avalara en su totalidad el Plan B y ante las preocupaciones de consejeros electorales, en febrero del presente año, a través de un video en sus redes sociales, Monreal dejó claro que no dudaría en "asumir íntegramente las consecuencias de sus actos" y subrayó que sería la SCJN, la instancia que definirá la validez de la reforma, la cual acatarían en el Senado.

Tras aprobarse dicha ley, la lista de impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad de la oposición fueron atendidas por lo que la SCJN determinó inconstitucional modificar la ley en materia electoral.

Tras el fallo, Monreal expresó su alegría al tener constancia de que existe un equilibrio de poderes y contrapesos.

Indicó que la Corte enmendó la plana al Poder Legislativo y subrayó que como nunca, se demuestra que en México hay un equilibrio y un contrapeso en las decisiones que se toman, pues “no hay un Poder que se sobreponga a los otros”.

“Yo como constitucionalista, me alegra que haya contrapesos. No me alarma ni me preocupa, y respeto las decisiones de los órganos del Estado y los órganos constitucionales”, recalcó.

“Hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana porque lo que se aprobó, a juicio de ellos (los ministros de la Corte), con vicios en el procedimiento. Y ellos tienen los elementos porque la Constitución los consagra como la instancia de revisión de nuestros actos”, expresó.

Pero, a solo un día de dichas declaraciones, el coordinador parlamentario amagó con abrir un juicio político en contra de los ministros que estuvieron en contra del proyecto.

“El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido”, expuso en tribuna durante el debate denominado 'El golpismo de la SCJN'”.

“Este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que es el juicio político, en caso, de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, advirtió.

Además, enumeró 15 de los 40 “privilegios” de los ministros, a quienes calificó de “casta privilegiada”.

Diego Valadés, critica amenaza de Monreal sobre juicio político

El constitucionalista Diego Valadés reaccionó a las declaraciones vertidas por el líder morenista en el Senado, las cuales comparó con una dictadura.

A través de Twitter, señaló que de acuerdo al criterio emitido por Monreal, "las sentencias quedan sujetas a la satisfacción de los sentenciados".

