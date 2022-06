Dante dice no a sumarse al PRI, PAN y PRD en 2024

Dante Delgado, presidente nacional de Movimiento Ciudadano, rechazó la propuesta de integrarse a Va por México para las elecciones presidenciales de 2024, al asegurar que esa alianza no tuvo buenos resultados en los comicios del 5 de junio porque sus líderes insisten en un proyecto que ya ha fracasado.

Tras los comicios en los que la coalición de PAN, PRI y PRD ganó dos de las seis gubernaturas en disputa, los líderes de estos partidos dijeron a EL UNIVERSAL que ven viable ir en bloque para 2024 e invitaron a Movimiento Ciudadano a sumarse y así ganarle a Morena.

Sin embargo, en respuesta, Delgado indicó que Va por México continúa su tendencia decreciente, pues de los 15 ejercicios que han construido juntos para gubernaturas han fracasado en 13, “lo que es un claro mensaje”. Destacó, en cambio, que su partido construye con la sociedad la opción que le falta al país.

“MC no se sumará a Va por México”

Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano

La alianza Va por México no tuvo buenos resultados en estas elecciones porque sus líderes insisten en un proyecto que ya ha fracasado y al cual Movimiento Ciudadano no está dispuesto a sumarse, advirtió su dirigente nacional Dante Delgado, quien destacó que su partido construye con la sociedad la opción que le hace falta al país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, remarcó que mientras el resto de los partidos opositores siguen perdiendo votantes, MC es el que más creció en estos comicios, ya que logró una votación similar a la del PAN, PRI o PRD en algunos estados, pese a que hace seis años no compitió en varios de ellos.

Dijo que la jornada del domingo pasado evidenció que la coalición Va por México continúa en su tendencia decreciente y prueba de ello, dijo, es que de los 15 ejercicios que han construido juntos, a nivel de gubernaturas, han fracasado en 13, “lo que es un claro mensaje”.

El senador Delgado Rannauro aseguró que los comicios se realizaron en medio de una disputa entre dos polos y aún con menos electores, MC fue capaz de crecer, lo que demuestra que es “la opción que está demandando el país”.

“En Quintana Roo sacamos más votos que el PAN, el PRI y el PRD en lo individual; en Oaxaca, donde no participamos hace seis años, la votación que obtuvimos es prácticamente la misma que la de AN; en Aguascalientes logramos estar empatados con el PRI, y si hacen un análisis profundo, MC tiene en la elección de 2022 mejores resultados que Morena en la de 2016. Esto quiere decir que la ruta que nos hemos trazado es correcta”, expresó.

“Ante ello, Movimiento Ciudadano ratifica su decisión de construir la opción electoral que está esperando la sociedad y que lamentablemente hay personas formadas en una vieja cultura política que quieren insistir en revivir algo que ya ha fracasado, en lugar de sumarse a la construcción de un proyecto nuevo que está esperando la población”, insistió.

Precisó que MC seguirá abierto al diálogo con los partidos de la oposición, pero aclaró Delgado Rannauro que no será para sumarse a un proyecto que “a todas luces ha fracasado una y otra vez”. Incluso anticipó que el PRD, uno de los integrantes de la alianza Va por México, podría perder su registro en el próximo proceso electoral.

“Sólo ellos hacen actos de fe y no análisis electoral, y mucha gente, también por voluntarismo y por simplicidad en el análisis, pide que haya suma de membretes y no construcción de un proyecto alternativo para el país, que es el que propone MC, al realinear no membretes, sino causas regionales y sectores de amplia gama en todo el país, como pueden ser los profesionistas, académicos, empresarios, mujeres y quienes defienden causas”, dijo.

¿Por qué MC no se sumó a Va por México en estas elecciones?, se le preguntó

“En primer lugar, porque no coincidimos con la estrategia. Sumar a los partidos que le han fallado a México de manera separada, por una parte, y por otra, insistir en la construcción de un proyecto que no ha dado resultados, es un contrasentido. Por otra parte, Movimiento Ciudadano está construyendo la opción electoral que le hace falta al país para darle respuesta a las necesidades insatisfechas de la gente para luchar por las causas y amplios sectores que no se ven reflejados por un gobierno abusivo e incompetente”, dijo.

"Es viable derrotar a Morena en 2024"

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que la alianza Va por México de cara a 2024 se tendrá que acreditar y confirmar hecho a hecho, paso a paso, con la construcción de acuerdos y reglas muy claras, pero hay optimismo por los resultados del domingo pasado en donde está claro que es viable derrotar a Morena y a todo el aparato del Estado, incluida la participación del crimen organizado.

En entrevista con EL UNIVERSAL hizo un balance de los resultados y reiteró que queda claro “que hay tiro para 2024 y Acción Nacional asume su responsabilidad histórica de buscar encabezar, de construir los esfuerzos de la oposición en una contienda en donde ya quedó claro que será entre dos proyectos: el de Acción Nacional y la coalición Va por México frente al de la alianza de Morena, que será entre avanzar o retroceder.

“Hay optimismo para 2024 con estos resultados, hay esperanza porque demostramos que es posible derrotar a Morena aún con todas las trampas, con una elección de Estado y con la participación del crimen organizado en contra nuestra”, agregó.

Cuestionado si con lo ocurrido el domingo se confirma la alianza opositora para 2024, apuntó: “Yo sostengo que la alianza tiene que irse confirmando hecho a hecho, paso a paso, necesitamos así como lo hicimos al cuidar la Constitución en la Cámara de Diputados contra la destructiva Ley Eléctrica, así como hemos cuidado la autonomía y el equilibrio en el INE ante cualquier intento autoritario y de regresión, en la coalición tenemos que seguir acreditando, estamos poniendo por delante el interés superior del país. Ese es el primer paso”.

Respecto a la eventual alianza opositora en Coahuila y Estado de México, insistió en que se tiene que anteponer el interés superior con reglas muy claras, “definir cómo vamos a determinar quiénes pueden ser nuestros abanderados. Nosotros tenemos muy buenas cartas, tendremos que ir a la ruta de la construcción de acuerdos, pero también con reglas bastante claras para 2024”, dijo.

Acerca de si se debe sumar a Movimiento Ciudadano, indicó que es necesario que todos los opositores se comporten como tales, por lo que ese será uno de los grandes retos que van a enfrentar.

Respecto al balance de los resultados del domingo pasado, dijo: “Para nosotros queda claro que se quedó muy lejos el tan anunciado seis de seis y eso se convierte en una derrota frente a lo que pregonaban Morena y López Obrador. Hay que recordar que logramos crecer en los estados y que hoy los resultados son mejores respecto a las encuestas hace un año”.

Agregó que, pese a toda la ilegalidad, de todo el autoritarismo del gobierno federal, de Morena, y de López Obrador lograron crecer en los estados.

Al preguntarle si considera que hubo intervención desde Palacio Nacional atacando a candidatos, con la participación de los secretarios apoyando a los aspirantes de Morena, desviando recursos públicos y usando la estructura oficial con los siervos de la nación, así como utilizando los programas sociales para obligar a que votaran por Morena, Cortés dijo que pese a ello lograron triunfos muy contundentes; por más de 20 puntos en Aguascalientes, con Tere Jiménez, y por más de 15 puntos en Durango con Esteban Villegas; dos a uno en la capital de Durango y además ganaron los municipios de La Laguna.

"Haremos todo lo posible por sumar a MC"

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido hará “todo lo posible” por sumar a Movimiento Ciudadano (MC) a la coalición que integra el tricolor con el PAN y el PRD, con miras a los próximos procesos electorales de 2023 y 2024, pues reconoció que de esa manera se garantizaría una victoria contundente de la oposición.

El dirigente priista puntualizó que los resultados favorables obtenidos por la alianza Va por México en las elecciones de Aguascalientes y Durango la fortalecen rumbo a los comicios de 2023 y 2024 y demuestran que sí es posible ganarle a Morena.

Aseguró que de cara a los comicios presidenciales de 2024, el PRI tiene una aceptación ciudadana de 18 puntos porcentuales, al igual que el PAN, mientras que el PRD alcanza cuatro puntos, lo que suma 40, muy cerca de los 44 que tiene Morena, pero destacó que si se incluye a MC, que representa otros siete, la oposición podría amarrar el triunfo.

Aceptó que hasta ahora no hay ningún acuerdo entre Va por México y MC para establecer una alianza amplia, por lo que hay que sentarse a reflexionar con el fin de poder construirla desde ahora.

“Hay que tener una visión generosa a favor de México y yo creo que esa visión es ir todos juntos, poner reglas, ampliar la participación de la sociedad, escucharla y ganarnos su confianza. La coalición amplia total de la oposición sin duda garantiza que ganemos la Presidencia de la República (…) Yo creo que hay que seguir trabajando en el diálogo, respetar las posiciones, pero haremos hasta lo imposible por ir juntos y ganar la Presidencia de la República en 2024”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que la fortaleza de la alianza PRI, PAN y PRD se demostrará en los comicios de 2023, cuando el tricolor y aliados conserven las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México.

“Estamos contentos, echados para adelante. La coalición ha sido un éxito y vamos a seguir trabajando; vamos a fortalecer 2023, les vamos a ganar Coahuila y el Estado de México, y ese es el preámbulo para ganar la Presidencia en 2024”, auguró.

Recordó que los de Morena andaban de soberbios diciendo que iban a ganar seis de seis gubernaturas, pero “los paramos en seco como cuando les ganamos en la Ciudad de México, cuando no tuvieron mayoría calificada en el Congreso y hoy se toparon con pared y los detuvimos en Aguascalientes y Durango, y ello es un preámbulo para que la coalición se consolide”.

Además, expuso que ante los ataques en su contra, lejos de dividir o debilitar a la oposición, “estamos juntos y vamos juntos, ganamos todos, estamos aportando cada quien nuestra militancia pero también la sociedad que está viendo que es una coalición firme, robusta, seria, con proyecto de presente y de futuro”.

Subrayó que la campaña de desprestigio que quisieron hacerle, “con mentiras y montajes” no tuvo efecto, “nos unió más, pero es la persecución política de un gobierno autoritario, represor, que quiere quedarse en el poder a como dé lugar”.

El líder del PRI prevé que el gobierno seguirá con sus ataques: “Hoy fui yo, mañana puedes ser tú, ya lo han hecho con compañeros periodistas tuyos, con Carlos Loret, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, León Krauze, con tu medio, con EL UNIVERSAL, un medio prestigiado de muchísimos años”.

"Debemos buscar una alianza más amplia"

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseveró que los resultados de los comicios en seis estados del pasado domingo obligan a concretar una alianza opositora más amplia de cara a las elecciones de 2023, así como empezar a trabajar en la ruta y organización frente a las presidenciales de 2024.

“Estos resultados nos obligan a seguir trabajando de cara a las elecciones de 2023 en el Estado de México y en Coahuila. La oposición está obligada a continuar con la alianza y preparar el camino para 2024, con por lo menos tres partidos y esperando que Movimiento Ciudadano se sume y no vuelva a actuar como un virtual esquirol”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que está convencido de que el camino de las alianzas para enfrentar a Morena y buscar el rumbo del país, es el correcto y efectivo. Hay temas que corregir, en primer lugar, las candidaturas, ya que deben ser con el mayor consenso posible.

Puso como ejemplo Hidalgo, en donde al momento de definir la candidatura hubo un encontronazo entre el gobernador Omar Fayad y Alejandro Moreno, líder del PRI, lo cual acabó afectando.

Agregó que las candidaturas de 2023 tendrán que ser resultado de consensos, de acuerdo, en donde participen los actores que juegan un papel importante, para evitar que se repitan errores que deriven en derrotas.

“De cara a 2024 es algo que ya debemos empezar a trabajar, analizar y poder finalmente sumar en la alianza a toda la oposición, incluido MC, es deseable que ellos sean parte de esta alianza opositora”, subrayó.

Sobre el balance para el PRD de los resultados del domingo, expuso que las elecciones se desarrollaron en general en paz, sin grandes sobresaltos, con algunos pequeños incidentes, lo que no significa que no haya estado presente la mano de la delincuencia organizada, como se hizo en algunas partes de Tamaulipas, donde representantes de partidos no pudieron ingresar a municipios controlados claramente por el crimen.

“Son municipios en donde Morena gana ampliamente, por lo que esos resultados tendrán que revisarse por parte del órgano electoral en Tamaulipas”, precisó.

“Yo te diría que caminamos bien frente al fenómeno de amenaza de elecciones de Estado, con el Presidente metiéndose directamente con candidatos desde el púlpito mañanero, con la presencia de funcionarios del gabinete y de gobernadores de Morena en mítines, destinando recursos públicos a los aspirantes y desde luego los siervos de la nación haciendo trabajo electoral a favor de los candidatos del Presidente”, dijo Zambrano Grijalva.

Subrayó que el resultado electoral para la oposición en México es bueno, tras lo dicho por Morena y el Presidente que ganarían seis de seis. Perdieron dos y está en disputa Tamaulipas: “Ellos iban por carro completo, pero no sucedió y seguramente se van a litigar esos resultados”.

Reconoció también resultados adversos y “brutales” para la oposición en Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.

Sobre los festejos del Presidente en la mañanera por los triunfos de Morena y aliados, indicó que no sabe por qué estaría contento López Obrador si su pronóstico era seis de seis y falló, hasta ahora sólo tienen seguras tres gubernaturas.

“Además, ya estaban atacando a los opositores, por lo que es obvio que no está contento”, concluyó.