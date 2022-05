Desde su creación en 1994, la Cumbre de las Américas, uno de los mecanismos más importantes de integración del continente, no ha estado exenta de polémicas, encuentros y desencuentros entre los países de la región.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir a la novena edición, programada en Los Ángeles, si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua generó expectación sobre el encuentro a realizarse en junio próximo.

El representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el sexenio pasado, Emilio Rabasa Gamboa, recuerda que no es la primera vez que un país o grupo de países condicionan su asistencia a la Cumbre de las Américas, si no invita a la República de Cuba, ahora sin los Castro al frente.

Comparte que previo a la reunión de 2015 en la capital panameña, la Alianza Bolivariana para América (ALBA), un bloque integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Honduras, amagaron con no acudir a la VI Cumbre de la Américas si la representación cubana era excluida.

“Ahí no intervino México ni a favor ni en contra, nada más fue el ALBA. Panamá se acabó convenciendo de que debía invitar a Cuba, por lo que citó a Cuba y fue Cuba en la persona de Raúl Castro, incluso coincidieron ahí en Panamá y tuvieron un breve encuentro bilateral Raúl Castro y Barack Obama. Castro en su intervención en la Cumbre habló elogiosamente de Obama y dijo que era un hombre honesto, yo estaba presente ahí”, mencionó Rabasa Gamboa.

En la siguiente Cumbre, realizada en Perú, detalló, no se invitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a la exigencia de que liberara a presos políticos, decisión que tomó el país anfitrión y que fue apoyada por el Grupo de Lima, del que México es parte.

“Se invitaron a algunos dirigentes opositores venezolanos, entonces en esa Cumbre no asiste Venezuela. Otro dato interesante: no asiste por primera vez en la historia de las cumbres, en lo que se estimó un desprecio hacía el hemisferio, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no asiste por vez primera, le correspondía la de Perú y no acudió”.

"La invitación a la Cumbre de las Américas corre a cargo del país anfitrión"

Gamboa Rabasa explica que la invitación a la Cumbre de las Américas corre a cargo del país anfitrión, en este caso Estados Unidos, que es el único que tiene la atribución para hacerlo y no la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La invitación corre a cargo del país anfitrión, es atribución del país anfitrión invitar y el país anfitrión no tiene una especie de limitación de que tienes que invitar a estos y otros no. No es la OEA la que invita, ni por lo tanto decide si debe ir tal o cual país miembro. No”.

El diplomático detalla que la Cumbre de las Américas es un magno evento que engloba jefes de Estado y de gobierno, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, iniciativa privada y pueblos indígenas.

“Se creó en 1994, no es tan antiguo este mecanismo como la OEA, misma que surgió a mediados del siglo pasado en el pacto de San José. Esta es de más reciente creación en la primera cumbre que se celebró en Miami, con fines diplomáticos y comerciales de interés colectivo a los países miembros del hemisferio”.

Proceso de organización

Emilio Rabasa Gamboa, quien actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, detalla que el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) tiene a su cargo el proceso de organización de las cumbres y está compuesto por funcionarios de países del hemisferio.

“Y lo preside el país anfitrión, de tal manera que la cumbre del 2022 le toca presidirlo a Estados Unidos, pero la anterior le tocó presidirlo a Perú.

"Este organismo se reúne tres veces al año y deliberan normalmente en el recinto de la OEA, lo cual no quiere decir que sea la OEA quien tiene que decidir sobre las cumbres”, aseveró.

