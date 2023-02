Ven duro golpe al PAN por caso García Luna

Exdirigentes nacionales del PAN reconocieron que el fallo judicial en Estados Unidos contra el exsecretario de seguridad en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, sí puede afectar al partido de cara al proceso electoral de 2024.

En entrevistas por separado, Gustavo Madero, Germán Martínez y Damián Zepeda advirtieron que Acción Nacional debe hacer una autocrítica, pues de lo contrario perderá la confianza de los electores.

Madero Muñoz indicó que la culpabilidad de García Luna no sólo afecta al PAN, sino a todo el país y en particular al sistema de procuración de justicia.

“Le daña al PAN, a México, al sistema de procuración de justicia, donde podemos ver que el narcotráfico y la delincuencia organizada están infiltrados en los mayores niveles de la administración pública. No se trata de un gobierno, es una situación estructural de un país”, expresó.

Sin embargo, matizó sus declaraciones, al aclarar que el exsecretario de Seguridad Pública y su equipo más cercano no han sido militantes panistas.

“Ese funcionario no era del PAN, es un funcionario del servicio público y creo que hay muchos como él que deben ser investigados de todos los partidos políticos, no nada más de Acción Nacional. Él no era militante del PAN”, insistió.

El actual senador del Grupo Plural afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la gran oportunidad de iniciar investigaciones y denuncias para ir a fondo en esta lucha contra el narcotráfico.

“Deben de meter al bote a todos los que están sellados, a todos los colaboradores de García Luna. Ahorita son colaboradores del presidente López Obrador. A ellos deberían también de pedirles que aclaren, se deslinden y den la cara por la problemática tan grave que nos tiene a todos los mexicanos frente al mundo como un país en el que el narcotráfico está ganando la batalla”, señaló.

Martínez Cázares, quien dirigió al PAN de 2007 a 2009, en el sexenio de Felipe Calderón, expuso que el partido blanquiazul tiene que realizar una autocrítica de lo que se hizo como gobierno.

“El PAN tiene que dejar claro cuál es la ruta para combatir la delincuencia y combatir la inseguridad, y hacer una autocrítica de lo que se hizo. Mientras el PAN no haga una autocrítica, no veo sinceras sus palabras ni los ciudadanos verán sinceras sus palabras”, recalcó.

“Lo que digo es que se tiene que ver qué se hizo bien, qué se hizo mal en esa lucha contra el crimen. Hay cosas que se hicieron bien, pero mientras el PAN no haga una autocrítica no va a tener credibilidad para afirmar o dar un horizonte o hacer una propuesta de seguridad”, advirtió.

Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho del caso García Luna un “espectáculo mañanero que no remedia la situación de seguridad del país y sigue el miedo y sigue el crimen imbricado con las autoridades”.

Damián Zepeda, actual senador panista, coincidió en que la dirigencia del PAN está obligada a condenar la actuación de García Luna, pues guardar silencio es una pésima estrategia.

Recalcó que si bien fue funcionario García Luna nunca fue militante panista: “Yo no me siento representado por él, no lo conozco, no me representa en lo absoluto, al contrario, exijo justicia,él traicionó a los mexicanos.

“Me parece que el PAN tiene que entender que tiene que ser así de determinante en sus posturas, como lo estoy siendo yo. Así de claro, no esconderse, dar la cara y decir: ‘Eso no nos representa, estamos tan indignados como cualquier otro mexicano y exigimos justicia’, y deslindarnos por completo del asunto. A nosotros nos representan los buenos gobiernos del PAN, no este funcionario que no es militante y que traicionó a los mexicanos”.

Zepeda Vidales subrayó en que el PAN no debe minimizar el tema, porque Morena y el gobierno federal van a querer usarlo como herramienta política.

“Me parece que es un tema muy delicado que no debemos hacer menos. Sí hay una responsabilidad clara, en términos de que sí hubo un nombramiento a esa persona, y creo que eso se tiene que aceptar de quien tenía el gobierno en ese momento y decir en todo caso: ‘Me equivoqué y me traicionó’”, remató.